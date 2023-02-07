Казахстанцы хранят на депозитах в среднем по 670 тыс. тенге, посчитали аналитики

Копилка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К началу 2023 года на депозитах казахстанцев скопилось более 13 трлн тенге. Население республики к этому же моменту достигло почти 20 млн человек. Сколько накоплений в среднем приходится на каждого жителя страны, подсчитали аналитики Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub.

По итогам 2022 года на депозитных счетах казахстанских банков второго уровня, если не учитывать обычные счета и вклады иностранцев, скопилось порядка 13,3 трлн тенге.

В это же время население Казахстана, по данным аналитиков, достигло почти 19,8 млн человек. Как подсчитали эксперты, если поделить общую сумму вкладов на всех казахстанцев, включая детей, пенсионеров и все остальных, то депозит среднестатистического казахстанца будет равен 673 тыс. тенге.

Для сравнения, год назад (на 1 января 2022 года) этот показатель составлял 560 тыс. тенге, что на 20,2% меньше текущего.

Где самые большие вклады в стране

В региональном разрезе данные сильно отличаются. Так, например, на каждого алматинца в среднем приходится депозит на сумму 2,9 млн тенге, что в 4,3 раза больше среднереспубликанского показателя. Как отмечают аналитики, за год эта сумма выросла сразу на на 20,6%.

В Астане средний размер банковского депозита гораздо ниже – всего 1,1 млн тенге. По темпам роста столица также уступает Алматы – сумма увеличилась всего на 8,4%.

Самый маленький показатель был зафиксирован в Туркестанской области. Здесь проживает порядка 2,1 млн человек, у которых на сберегательных вкладах скопилось всего 83,2 млрд тенге, то есть по 39,2 тыс. тенге на каждого. Это в 17 раз меньше общереспубликанского показателя и сразу в 74 раза меньше алматинского.

Подушевые суммы депозитов на 1 января 2023 года. Инфографика: Telegram-канал Data Hub

Стоит отметить и тот факт, что Туркестанская область также отличилась самыми низкими средними зарплатами в четвертом квартале 2022 года – 240,7 тыс. тенге против 338,7 тыс. в среднем по Казахстану.

Недалеко ушла и Алматинская область в своих старых границах. Здесь средний размер банковского депозита составляет 113 тыс. тенге. Причем показатель практически не растет – за год он увеличился лишь на 1 тыс. тенге.

Ближе всего к среднему показателю подобралась Костанайская область. На одного среднестатистического жителя здесь приходится депозит на сумму 624,2 тыс. тенге. Что интересно, это значительно больше, чем, например, в Атырауской (518 тыс. тенге) и Мангистауской (423,8 тыс. тенге) областях – регионах с самой высокой средней зарплатой по стране.

Как отмечают аналитики, эти данные не получится использовать для определения общего благосостояния населения, ведь все эти цифры являются теоретическими – разделенными на всех жителей страны. Однако эта статистика может дать интересную пищу к размышлению, например, в каких регионах самый большой спрос на банковские услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008410-kazahstantsy-hranyat-na-depozitah-v-srednem-po-670-tys-tenge-poschitali-analitiki/