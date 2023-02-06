Сколько казахстанцев смогут подать на льготный автокредит в марте

Покупатели в автосалоне. Иллюстративное фото: Maika Elan/Bloomberg via Getty Images

На брифинге в Фонде развития промышленности рассказали, сколько льготных кредитов на авто планируют выделить на март. Предварительная цифра пока значительно меньше, чем в феврале, передает корреспондент NUR.KZ.

"В следующем месяце, по нашему предположению, будет более 100 заявок. Сто точно, а дальше будет зависеть от того, сколько мы накопим денег. (…)

Почему я говорю минимум 100, потому что, по расчетам, миллиард тенге ежемесячно должен быть, вдруг есть казахстанцы, которые досрочно погасят свой кредит – тогда пул (на следующий месяц - прим. ред.) может увеличиться. Может быть 120, может быть 130", - заявил зампредседателя фонда Ринат Гаппаров.

Напомним, что лимит на получение льготного автокредита в феврале составил 761 – сегодня с начала приема заявок на кредит пытались подать одновременно 125 тысяч человек, лимит в 761 человека был закрыт за 18 секунд, после чего подача заявок была остановлена.

В ФРП пояснили, как нескольким сотням казахстанцев удалось подать заявку так быстро – по их подсчетам, заполнение формы занимало всего 10-14 секунд.

Также в фонде прокомментировали скрин казахстанца, на котором указано, что он подал заявку задолго до начала работы сайта – в 7 часов утра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2008256-skolko-kazahstantsev-smogut-podat-na-lgotnyy-avtokredit-v-marte/