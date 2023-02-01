Что будет с казахстанцами, которые ждали льготный автокредит еще до запуска платформы

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Глава Ассоциации казахстанского автобизнеса Кайрат Еламанов на пресс-конференции в Астане рассказал, что будет с теми, кто еще с прошлого года стоит в очереди на получение авто по льготному автокредитованию, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайрат Еламанов отметил, что за счет возвратных средств по программе льготного автокредитования планируется поставка порядка 760 единиц авто.

Журналисты поинтересовались у спикера, что будет с теми казахстанцами, которые в прошлом году встали в очередь на получение льготного автокредита – нужно ли им повторно регистрироваться на платформе Autonesie.kz, которую планируют запустить в пилотном режиме 6 февраля.

"Те люди, которые бронировали авто ранее, их бронь сохраняется. По статусу брони они могут уточнить у менеджера автосалона. Что касается новой платформы по возвратным револьверным средствам, там нужно пройти регистрацию, после получения регистрации необходимо уже пройти в салон", – отметил спикер.

Ранее зампредседателя правления Фонда развития промышленности Ринат Гаппаров объяснил, как можно подать заявку для участия в программе льготного автокредитования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2007604-chto-budet-s-kazahstantsami-kotorye-zhdali-lgotnyy-avtokredit-esche-do-zapuska-platformy/