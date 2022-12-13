Сколько денег казахстанцы накопили на депозитах в 2022 году

Деньги в банке. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие граждане Казахстана предпочитают хранить деньги на банковских вкладах. Таким образом получается не только сохранить накопления, но и приумножить их. О том, сколько денег удалось накопить казахстанцам, рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД).

Депозит в банке – один из способов не только сохранить свои сбережения, но и приумножить их. Ведь к сумме, которая хранится на вкладе, банк постоянно начисляет вознаграждение по ставкам, которые периодически растут в зависимости от вида депозита и экономической ситуации в стране.

Как показывает практика, именно таким способом сохранения сбережений все чаще предпочитают пользоваться казахстанцы.

По данным КФГД, с июля по октябрь 2022 года для хранения и накоплений казахстанские вкладчики открыли более 5 млн новых счетов для физических лиц. В результате их общее количество на начало октября текущего года превысило 120 млн.

При этом за этот же период вырос и объем депозитов населения в казахстанских банках – сразу на 7,1% или 974,1 млрд тенге. Таким образом казахстанцы накопили на банковских вкладах 14,7 трлн тенге.

В годовом разрезе рост еще более внушительный. Совокупный объем депозитов физических лиц вырос на 17,1%, или на 2,1 трлн тенге. Как отмечают представители фонда, отрицательные значения присутствовали лишь в первом квартале 2022 года.

Объемы депозитов в банках растут. Инфографика: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Казахстанцы предпочитают тенге

Депозитный рынок стабильно растет. Однако его стабильность не ограничивается ростом числа вкладчиков и денежных объемов. Вместе с ними увеличивается и доля вкладов в тенге.

Аналитики КФГД отмечают, что депозиты в национальной валюте продолжают оставаться привлекательными для населения.

Портфель депозитов в тенге, как показали данные за третий квартал, вырос на 7,7%, до 9,6 трлн тенге, в то время как в иностранной валюте – только на 3,3%, до 5,1 трлн тенге.

Тенговый депозитный портфель прирос практически по всем видам вкладов. При этом рост по несрочным депозитам составил 13,9%, а по сберегательным вкладам - около 1,6%.

Другими словами, казахстанцы все чаще предпочитают хранить свои сбережения в тенге.

Стоит отметить, что даже рост в 3,3% по валютным депозитам оказался нехарактерно большим по сравнению с предыдущими периодами. Аналитики оценивают это как временный эффект, обусловленный ростом остатков на валютных счетах нерезидентов в текущих геополитических условиях.

В целом же среди всех депозитных продуктов казахстанцы предпочитают несрочные вклады – они не отличаются высокими ставками вознаграждения, зато являются самыми мобильными. На их долю пришлось более 47% от притока новых вкладов населения в целом за квартал. По его итогам несрочные вклады привлекли 16 банков на общую сумму 3,4 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2001349-skolko-deneg-kazahstantsy-nakopili-na-depozitah-v-2022-godu/