Как планируют закрывать кредиты, навязанные мошенниками, в Казахстане

Мошенник. Иллюстративное фото: Diy13/Getty Images

Из-за мошенников казахстанцы рискуют получить долги по кредитам, которые они не собирались оформлять. Однако теперь с этим планируют бороться более эффективно. О том, как будут защищать граждан, читайте в материале NUR.KZ.

Количество случаев с кредитным мошенничеством активно возросло с распространением онлайн-услуг.

При этом злоумышленники могут оставить казахстанцев с долгами, используя две стратегии:

сами оформляют кредит – обычно это касается микрокредитов, для получения которых могут использоваться похищенные личные данные граждан;

"зеркальный заем" – притворяются сотрудниками банка или полиции и просят помочь в расследовании о мошенничестве, для чего якобы нужно оформить новый заем и отправить деньги на безопасный счет.

Согласно данным портала "Открытые НПА", на публичном рассмотрении находится проект изменений, касающийся вопросов рекламы займов и вкладов, а также принятие банками своевременных мероприятий по займам, оформленным мошенническим способом.

Он разработан Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и должен помочь защитить казахстанцев.

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Как будут отменять мошеннические кредиты

Согласно планируемым изменениям, будут внесены новые пункты в постановление правления Национального Банка РК "Об утверждении Правил предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, возникающих в процессе предоставления банковских услуг".

Так, пункт 21-1 предусматривает осуществление банками взаимодействия с правоохранительными органами, чтобы выявить лиц, непосредственно виновных в оформлении банковских займов мошенническим способом.

Это будет касаться как случаев оформления кредита самими мошенниками, так и при воздействии третьих лиц на клиентов банка.

"В случае внесения лицом, осуществляющим досудебное расследование в соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения в отношении пострадавших, банк не позднее 3 (трех) календарных дней:

приостанавливает начисление вознаграждения по такому банковскому займу;

прекращает претензионно-исковую работу по клиенту", – указывается в проекте закона.

То есть, если жертва подала заявление о мошенничестве, то банки должны будут остановить начисление процентов и меры по возврату долга (звонки, уведомления) после обращения следователя.

Спор. Иллюстративное фото: freepik.com/yanalya

А в пункте 21-2 будет указано, что при наличии вступившего в силу судебного решения, подтверждающего факт неполучения клиентом банковского займа, банк в течение трех рабочих дней должен будет:

принять решение о списании задолженности клиента по данному банковскому займу;

внести корректировки в кредитную историю клиента.

Таким образом мошеннические займы будут устраняться благодаря содействию банков с правоохранительными органами, что должно освободить казахстанцев от навязанных долгов.

Обсуждение изменений продлится до 12 декабря 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2000695-kak-planiruyut-zakryvat-kredity-navyazannye-moshennikami-v-kazahstane/