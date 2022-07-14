ЕК спрогнозировала рекордный уровень инфляции в еврозоне в 2022 году

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В Европейской комиссии спрогнозировали, что рост инфляции в еврозоне достигнет нового рекордного уровня в 8,4% в третьем квартале 2022 года, передает The Guardian со ссылкой на сообщение ЕК.

В целом в странах ЕС этот же показатель равен 8,3% в 2022 году.

В настоящее время еврозона объединяет 19 стран блока. Рост экономики в этих 19 странах составит, согласно прогнозам, 2,6% в этом году.

"По мере того, как реальность затяжного российского вторжения в Украину становится все более реальной, оценка его экономических последствий для мировой экономики становится все более мрачной. Потрясения, вызванные войной, бьют по экономике ЕС как прямо, так и косвенно, ставя ее на путь снижения темпов роста и повышения инфляции", - говорится в сообщении ЕК.

Тем временем инфляция в США достигла в июне рекордного уровня впервые с 1981 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1978481-ek-sprognozirovala-rekordnyy-uroven-inflyatsii-v-evrozone-v-2022-godu/