Сколько денег казахстанские заемщики должны банкам

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Несмотря на то, что в 2022 году совокупные активы казахстанских банков сократились, количество выданных кредитов продолжает расти. Сколько всего денег банкам должны казахстанские заемщики, узнали журналисты NUR.KZ.

На первое апреля 2022 года в Казахстане насчитывается 22 банка второго уровня (БВУ), из которых 14 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков.

По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР), 2022 год показал заметное сокращение количества активов банковского сектора на 1,6%.

Произошло это в основном за счет снижения остатков на корсчетах и вкладах, размещенных в НБРК на 737 млрд тенге (на 12%). На первое мая текущего года активы составили 37,18 трлн тенге.

Впрочем, несмотря на сокращение активов, это никак не повлияет на обслуживание банками своих обязательств. Все БВУ имеют существенный запас высоколиквидных активов - в сумме более 11,05 трлн тенге, что составляет 29,7% от активов.

Что касается обязательств, то их объем у банков снизился на 1,9% за апрель. Произошло это из-за уменьшения вкладов клиентов на 2,9%. Сумма депозитов на первое мая составила 32,51 трлн тенге.

Сколько денег должны казахстанские заемщики банкам

Казахстанские банки в 2022 году показали сокращение чистой прибыли. За четыре месяца она составила 375 млрд тенге, что на 6,5% ниже в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Это не помешало банком увеличить количество выданных кредитов. Всего за апрель БВУ выдали займов:

физическим лицам - на сумму 11,38 трлн тенге (увеличение на 1,9% );

(увеличение ); юридическим лицам - на сумму 8,02 трлн тенге (незначительное снижение на 0,5%).

Всего экономике было выдано займов на сумму 19,4 трлн тенге (сумма увеличилась на 0,9% за месяц).

Объем выданных кредитов в иностранной валюте снизился на 5,6% до 1,76 трлн тенге. Это произошло из-за резкого укрепления тенге весной. Зато увеличился объем кредитов в тенге - на 1,6% до 17,64 трлн тенге. Удельный вес кредитов в национальной валюте на первое мая 2022 года составил 90,9%.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в апреле 2022 года была следующей:

для юридических лиц - 15,2% (в марте 14,5% ) ;

(в марте ) для физических лиц - 17,3% (в марте 18%).

Как и в случае с микрокредитами, количество просрочек по кредитам у банков второго уровня также увеличилось.

Так, по итогам апреля 2022 года доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,6% (на начало 2022 года – 3,3%).

У юридических лиц этот показатель также равен 3,6%, а у физических лиц выше - 3,8% (было 3,5%)

Резервы банков способны покрыть 74,4%, всех кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1972990-skolko-deneg-kazahstanskie-zaemschiki-dolzhny-bankam/