АРРФР выдал БЦК согласие на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банка

Фото: Альфа-Банк

Финрегулятор выдал "Банк ЦентрКредит" согласие на приобретение статуса банковского холдинга АО ДБ "Альфа-Банк". Об этом сообщается на официальном сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"Для приобретения банками контрольного пакета акций другой финансовой организации требуется наличие банковского холдинга у банка, а также то, что сумма инвестиции банка в другие юридические лица не должна превышать 10% от собственного капитала банка", - сказано в сообщении АРРФР.

Ввиду наличия у АО "БЦК" ограничений в связи с отсутствием банковского холдинга, а также с превышением суммы инвестиций от собственного капитала в другие юридические лица, приняты корпоративные решения об одобрении сделки по приобретению акций Альфа-Банка с последующей реорганизацией в виде присоединения Альфа-Банка к АО "БЦК".

Совет директоров БЦК принял решение включить вопрос о реорганизации банков путем присоединения Альфа-Банка к Банку ЦентрКредит в повестку годового общего собрания акционеров, которое планируется провести 20 мая.

Отмечается, что в настоящее время АО "БЦК" обладает собственным капиталом в размере 147 млрд тенге и высоколиквидными активами в размере 674 млрд тенге.

Банк ЦентрКредит предоставил бизнес-план на 5 лет с учетом присоединения Альфа-Банка, который не предполагает ухудшение финансового положения АО "БЦК" в 5-летний период.

"В соответствии с требованиями законодательства оснований для отказа АО "БЦК" в получении согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банк отсутствуют.

В этой связи агентство приняло положительное решение о выдаче согласия на приобретение статуса банковского холдинга Альфа-Банка", - сказано в сообщении.

Смена акционеров банка будет способствовать последующему выходу Альфа-Банка из санкций, введенных США и рядом других стран.

Кроме этого, вхождение АО "БЦК" в капитал Альфа-Банка позволит поддержать его дополнительной ликвидностью для исполнения всех обязательств перед клиентами.

Напомним, что о покупке казахстанского филиала Альфа-Банка Банком ЦентрКредит стало известно в конце апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967863-arrfr-vydal-btsk-soglasie-na-priobretenie-statusa-bankovskogo-holdinga-alfa-banka/