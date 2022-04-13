"КазАвтоПром" призвал включить импортные автомобили в новую программу льготного автокредитования

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С конца апреля 2022 года казахстанцы снова смогут воспользоваться льготным автокредитованием для покупки новых автомобилей с салона. Однако главное ограничение, заключающееся в том, что автомобиль должен быть отечественной сборки, пришлось по вкусу не всем. Что не так с этим условием, разбирались журналисты NUR.KZ.

На запуск новой программы льготного автокредитования выделили сто миллиардов тенге. Эти деньги будут направлены на стимулирование потребительского спроса на легковые автомобили казахстанской сборки.

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" выпустил сообщение, в котором раскритиковал пункт, касающийся автомобилей отечественной сборки.

Объединение "КазАвтоПром", будучи членом экспертного совета по вопросам предпринимательства при МИИР РК, 5 апреля 2022 года направило экспертное заключение, в котором предложило во всем тексте нового проекта убрать слова «отечественного производства».

Эксперты "КазАвтоПрома" предлагают разрешить клиентам новой льготной программы приобретать легковые автомобили любых брендов, которые официально представлены в Казахстане. То есть, как считают в объединении, не ограничивать граждан в их праве на выбор.

В сообщении, подписанном директором по правовым вопросам Аскаром Сергалиевым, отмечается, что такое решение обусловлено несколькими факторами:

95% казахстанского автомобилестроения базируется на крупноузловой сборке, что по факту является тем же самым импортом, только без уплаты налогов и таможенных пошлин. Сумма, которую планируют потратить на программу, заимствуется у оператора «Жасыл даму». Его бюджет формируется из утильсбора, который заплатили в том числе и покупатели импортных автомобилей. На рынке Казахстана всего два изготовителя легковых автомобилей, которые вместе, по сути, составляют монополию. Покупателей автомобилей ограничивают в праве выбора, что запрещено пятым подпунктом второго пункта статьи 194 Предпринимательского кодекса РК.

Стоит отметить, что несмотря на критику отдельных пунктов, "КазАвтоПром" солидарен с инициативой государства касательно поддержки автопрома, однако, как отмечают в объединении, те марки автомобилей, которые производятся в Казахстане, не способны покрыть высокий спрос и ускорить обновление автопарка.

Поэтому, аргументы, которые приведены в данных пунктах, могут стать основанием для разрешения участия иностранных автомобилей в новой программе льготного автокредитования, однако, как ранее заявляли в МИИР, "это будет нонсенс".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1964843-kazavtoprom-prizval-vklyuchit-importnye-avtomobili-v-novuyu-programmu-lgotnogo-avtokreditovaniya/