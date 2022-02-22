"Это нонсенс": глава МИИР о льготном кредитовании импортных авто в Казахстане

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Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе пресс-конференции прокомментировал вопрос о том, будет ли распространяться льготное кредитование на импортные машины, передает корреспондент NUR.KZ.

Ускенбаев заявил, что этого не будет.

"Нет, конечно, это вообще нонсенс", - считает глава МИИР Казахстана.

По его словам, если это произойдет, то Казахстан будет "льготировать чужое производство, чужие рабочие силы, чужую налогооблагаемую базу".

"Нет, конечно. Только автокредитование собственного производства. Мы должны автокредитовать собственное производство, собственную налогооблагаемую базу и собственные рабочие места", - еще раз повторил министр.

Напомним, завтра в Минэкологии объявят новые ставки утильсбора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957259-eto-nonsens-glava-miir-o-lgotnom-kreditovanii-importnyh-avto/