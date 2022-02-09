Оплата торжеств и погашение кредитов: на что просят деньги у фонда "Народу Казахстана"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Свыше 13 тыс. заявок поступило в фонд "Народу Казахстана" с момента запуска его официального сайта – люди обращаются с различными просьбами, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

На 9 февраля в фонде аккумулированы средства, превышающие 115 млрд тенге.

Как отметили представители фонда, на его сайт и через страницы в соцсетях поступают просьбы от казахстанцев о покупке жилья и оплате обязательств по кредитам, а также другим финансовым займам, об оплате семейных мероприятий и торжеств.

В фонде напомнили об основных задачах, ради которых и производится сбор.

Подчеркивается, что деятельность фонда "Народу Казахстана" направлена на содействие в развитии и повышении доступности медицинских услуг для детей младенческого возраста для исключения возможного развития имеющихся заболеваний и инвалидизации детей в будущем и содействие в развитии и повышении доступности спортивной и образовательной инфраструктуры, а также иных социально значимых услуг для детей.

Кроме того, фонд занимается оказанием помощи семьям, усыновившим (удочерившим), оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами социальной адаптации и взаимодействием со школами для оказания помощи детям из малообеспеченных семей.

Еще в перечне указана поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, КНБ, военнослужащих, признанных погибшими или тяжело ранеными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана или спасении жизни людей, и оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении режима ЧП.

"Данные направления деятельности утвердил попечительский совет и другие направления не являются приоритетными.

Мы также понимаем, что у граждан могут быть проблемы, в том числе и финансовые. Однако фонд не в состоянии решить все эти проблемы.

Поэтому просим внимательно ознакомиться с теми сферами деятельности, которые указаны в концепции", - пояснил официальный представитель фонда Алибек Абдилов.

Ранее в фонде "Народу Казахстана" предупредили о мошенниках, которые пытаются оформить кредит на казахстанцев, используя единый реестр благотворительных организаций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955319-oplata-torzhestv-i-pogashenie-kreditov-na-chto-prosyat-dengi-u-fonda-narodu-kazahstana/