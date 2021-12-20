В каких банках казахстанцы предпочитают брать кредиты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Насколько быстро растут активы казахстанских банков второго уровня, и в каких из них предпочитают брать кредиты казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

Согласно информации мониторингового агентства Finprom, активы казахстанских банков увеличились за месяц на 449,9 млрд тенге, достигнув к ноябрю текущего года 36,01 трлн тенге.

C начала года рост составил 4,84 трлн тенге, а с ноября 2020 года - 5,8 трлн тенге. Причем почти половину прироста обеспечил всего один банк.

Из 22 банков второго уровня (БВУ), функционирующих в Казахстане, в октябре в плюсе оказались 15 банков, за год — 21. Лидирует в этом списке Halyk Bank, чьи активы за месяц выросли на 276,5 млрд тенге.

За месяц также положительную динамику показали Kaspi Bank (86,2 млрд) и "Ситибанк Казахстан" (69 млрд).

За год наибольший прирост активов был зафиксирован у банков Halyk Bank (1,36 трлн тенге), Jusan Bank и "Сбербанк" - по 1,1 трлн тенге.

Инфографика: Finprom.kz

Сокращается количество просроченных кредитов

Совокупный кредитный портфель банков второго уровня за месяц вырос на 252,6 млрд тенге и к ноябрю составил 18,34 трлн тенге. С начала года рост составил 2,55 трлн тенге, а за год — 2,92 трлн тенге.

На фоне роста кредитования в стране растет и качество кредитов со стороны заемщиков, которые стараются вовремя гасить платежи.

Если сравнить, то десять лет назад объем кредитов с просрочкой платежей более 90 дней составлял 31,4% от общего портфеля банков. С 2015 года он стал активно уменьшаться. И уже год назад таких займов было не более 8,1%.

В октябре текущего года доля «плохих» кредитов составила всего 4,1% от совокупного портфеля в секторе.

Инфографика: Finprom.kz

В каких банках чаще берут кредиты

Самый большой портфель займов был зафиксирован у Halyk Bank. К ноябрю текущего года он достиг 5,83 трлн тенге, что составляет 31,8% от совокупного ссудного портфеля БВУ РК.

За октябрь банк увеличил объем выданных кредитов на 163,7 млрд тенге, с начала года — на 944,4 млрд тенге. За год рост кредитов составил 1,21 трлн тенге.

Большое количество кредитов брали в октябре, с начала и в течение всего года в Kaspi Bank и Отбасы банке.

Ссудный портфель в Kaspi Bank за месяц вырос на 101,9 млрд тенге до 2,3 трлн тенге, за год - на 897,3 млрд тенге.

В Отбасы банке кредитный портфель в октябре составил 1,9 трлн тенге, за месяц увеличившись на 89,4 млрд, а за год - на 658 млрд.

В разрезе года и с начала года количество займов уверенно росло в Сбербанке, но в октябре их количество резко снизилось (-68 млрд тенге) до 2,2 трлн тенге.

В пятерку банков, которые в октябре увеличили свои кредитные портфели также вошли Банк ЦентрКредит (+18 млрд) и ForteBank (+30,6 млрд).

Инфографика: Finprom.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1947558-v-kakih-bankah-kazahstantsy-predpochitayut-brat-kredity/