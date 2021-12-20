В каких банках казахстанцы предпочитают брать кредиты

Насколько быстро растут активы казахстанских банков второго уровня, и в каких из них предпочитают брать кредиты казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.
Согласно информации мониторингового агентства Finprom, активы казахстанских банков увеличились за месяц на 449,9 млрд тенге, достигнув к ноябрю текущего года 36,01 трлн тенге.
C начала года рост составил 4,84 трлн тенге, а с ноября 2020 года - 5,8 трлн тенге. Причем почти половину прироста обеспечил всего один банк.
Из 22 банков второго уровня (БВУ), функционирующих в Казахстане, в октябре в плюсе оказались 15 банков, за год — 21. Лидирует в этом списке Halyk Bank, чьи активы за месяц выросли на 276,5 млрд тенге.
За месяц также положительную динамику показали Kaspi Bank (86,2 млрд) и "Ситибанк Казахстан" (69 млрд).
За год наибольший прирост активов был зафиксирован у банков Halyk Bank (1,36 трлн тенге), Jusan Bank и "Сбербанк" - по 1,1 трлн тенге.
Сокращается количество просроченных кредитов
Совокупный кредитный портфель банков второго уровня за месяц вырос на 252,6 млрд тенге и к ноябрю составил 18,34 трлн тенге. С начала года рост составил 2,55 трлн тенге, а за год — 2,92 трлн тенге.
На фоне роста кредитования в стране растет и качество кредитов со стороны заемщиков, которые стараются вовремя гасить платежи.
Если сравнить, то десять лет назад объем кредитов с просрочкой платежей более 90 дней составлял 31,4% от общего портфеля банков. С 2015 года он стал активно уменьшаться. И уже год назад таких займов было не более 8,1%.
В октябре текущего года доля «плохих» кредитов составила всего 4,1% от совокупного портфеля в секторе.
В каких банках чаще берут кредиты
Самый большой портфель займов был зафиксирован у Halyk Bank. К ноябрю текущего года он достиг 5,83 трлн тенге, что составляет 31,8% от совокупного ссудного портфеля БВУ РК.
За октябрь банк увеличил объем выданных кредитов на 163,7 млрд тенге, с начала года — на 944,4 млрд тенге. За год рост кредитов составил 1,21 трлн тенге.
Большое количество кредитов брали в октябре, с начала и в течение всего года в Kaspi Bank и Отбасы банке.
Ссудный портфель в Kaspi Bank за месяц вырос на 101,9 млрд тенге до 2,3 трлн тенге, за год - на 897,3 млрд тенге.
В Отбасы банке кредитный портфель в октябре составил 1,9 трлн тенге, за месяц увеличившись на 89,4 млрд, а за год - на 658 млрд.
В разрезе года и с начала года количество займов уверенно росло в Сбербанке, но в октябре их количество резко снизилось (-68 млрд тенге) до 2,2 трлн тенге.
В пятерку банков, которые в октябре увеличили свои кредитные портфели также вошли Банк ЦентрКредит (+18 млрд) и ForteBank (+30,6 млрд).
В каких банках хранят свои деньги предприниматели, каким банкам доверяют рядовые казахстанцы, и как изменятся ставки по депозитам - все эти вопросы также освещались в наших ранее опубликованных обзорах.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1947558-v-kakih-bankah-kazahstantsy-predpochitayut-brat-kredity/