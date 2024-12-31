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Стало известно, в какие страны едут отдыхать павлодарцы на новогодние праздники

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Вид из самолета
Самолет. Иллюстративное фото: somnuk krobkum / Getty Images

Стало известно, куда едут жители Павлодара за Новым годом. В турагентствах рассказали о запросах горожан на время зимних праздников, передает Pavlodarnews.kz.

Уходящий год провожают по-разному: кому-то в радость мерзнуть на улице в ожидании салюта, другим же морозов хватает на протяжении оставшихся 89 дней, и они улетают праздновать в теплые места. 

Одним из популярнейших направлений, по словам турагентов, традиционно остается Таиланд. Посетить страну павлодарцы могут в среднем за 220 тыс. тенге. Цены сильно отличаются в канун праздников. Совет от туроператора: вылетать утром 31 декабря, тогда полеты дешевеют. 

"Что касается Нового года - это Пхукет в Таиланде и Фукуок во Вьетнаме. Это самые комфортные места для отдыха. Далее идут Мальдивы, Шри-Ланка, Паттайя, Нячанг", - рассказала директор туристического агентства "LifeTour" Светлана Кушнир.

Туроператоры называют всего две причины, почему павлодарцы предпочитают эти направления. Во-первых, Мальдивы, Шри-Ланка и остальные находятся ниже экватора. В зимнее время отдыхать там комфортнее всего. Во-вторых, удобное расположение. Добраться в большинство туристических государств можно из Астаны и Алматы прямыми рейсами.

Ранее сообщалось, что резко подорожали путевки в некоторые популярные у казахстанцев места. Так, организация отдыха в Турции казахстанскими компаниями подорожала на 3,5% за месяц, а в Дубае (ОАЭ) - на 7,1%. За год цены на путевки по первому направлению выросли еще больше.

Также стало известно, куда казахстанцы чаще всего летают на отдых. В топ-5 стран попали ОАЭ, Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд. По данным национальной статистики, на отдых за рубеж чаще всего отправляются граждане в возрасте от 25 до 34 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2207166-stalo-izvestno-v-kakie-teplye-strany-edut-otdyhat-pavlodarcy-na-novogodnie-prazdniki/

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