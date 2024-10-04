Входит в топ лучших туристических мест Казахстана: как развивают Каркаралинск

В Каркаралинске, который входит в топ-50 лучших туристических мест Казахстана, для повышения привлекательности региона ведутся работы по развитию инфраструктуры и этнотуризма, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится на официальном сайте ведомства, поток отдыхающих в Каркаралинске ежегодно растет. Для увеличения привлекательности здесь создают новые места отдыха и развивают этнотуризм. В этом году благоустроили побережье плотины и обустроили коммунальный пляж.

Также появилась прогулочная площадка с флагштоком. При этом территорию будут продолжать облагораживать для отдыхающих: планируется создание туристического комплекса с этноаулом и гостевыми домами.

Однако остаются актуальными вопросы инфраструктуры. Один из важных проектов - ремонт республиканской дороги Караганда - Каркаралинск.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев проехал по отремонтированным участкам трассы, где дорожники рассказали о дальнейших планах.

Каркаралинск. Фото: gov.kz

В прошлом году были отремонтированы 62 км дороги от Каркаралинска до села Матак. В этом году работы охватывают еще 53 км - от Матака до Ащысу. Также были заменены четыре автобусных павильона, а на всем протяжении дороги идет переустройство водопропускных труб.

Директор Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Ерлан Жумагулов сообщил, что определена подрядная организация для проведения среднего ремонта на оставшихся 85 км, к ремонту приступят в следующем году.

Сейчас идет заготовка материалов казахстанского производства. Также на дороге будут устанавливать санитарно-гигиенические узлы, работа ведется совместно с акиматом района.

Пока определена одна площадка на въезде в Каркаралинск, где, кроме санузла, будут торговые павильоны, акимат провел работу по подведению коммунальных сетей.

Ермаганбет Булекпаев поручил следить за качеством дорожного ремонта и санитарным состоянием придорожной территории. Он отметил необходимость устанавливать остановки там, где удобно людям, и обратить внимание на места, где привыкли останавливаться водители, чтобы благоустраивать эти участки.

Каркаралинск. Фото: gov.kz

По трассе планируется обеспечить устойчивый доступ к интернету путем установки антенно-мачтовых сооружений.

О развитии региона в целом доложил аким Каркаралинского района Адилжан Аргынов. В этом году начат средний ремонт 16,2 км дороги Караганда - Аягоз - Бугаз, работы планируют завершить в 2025 году.

Завершен ремонт 52 км трассы областного значения Каркаралинск - Акжол - Коянды. По проекту "Ауыл - ел бесігі" отремонтируют внутрипоселковые дороги в Жарлы, Тегисшилике и Аппазе.

В Каркаралинске проводится реконструкция главной улицы Токтара Аубакирова протяженностью 2,6 км: заменят асфальт, сделают ливневки, пешеходные зоны и установят опоры освещения.

Во время рабочей поездки Ермаганбету Булекпаеву доложили о строительстве группового водовода Жарлы - Каркаралы, который решит проблему дефицита воды в городе. Проложено 40 км водопровода, работы завершены, подключение запланировано на следующий год. Необходимо провести модернизацию внутригородских сетей.

Для обеспечения жителей Каркаралинска качественной питьевой водой реализуется еще ряд проектов. Завершается строительство водопроводных сетей в селах Матак, Тумар, Карагайлы, Теректы, Буркитты и Томар. В девяти малочисленных населенных пунктах установлены блочно-модульные насосные станции.

В завершение поездки аким области посетил сельскохозяйственный колледж имени Мынжасара Адекенова, где готовят специалистов по востребованным для села рабочим специальностям.

Ранее сообщалось, что в селе Акшокы в Каркаралинском районе построили новый мост. Как рассказал аким сельского округа Нуркена Абдирова Аян Бейсенбеков, для строительства моста были выделены средства из районного бюджета. В селе проживают 112 человек. В основном здесь занимаются животноводством.

Каркаралинский национальный природный парк был организован в 1998 году. Расстояние от Караганды составляет примерно 220 километров. Это место идеально подходит для тех, кто желает отдохнуть от цивилизации и шума.