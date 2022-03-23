Отдых в Каркаралинске: что посмотреть и где остановиться

Фото: karkaralinsk-park.ru

На территории Карагандинской области посреди безграничных степей раскинулся оазис из гор, лесов и красивейших озер - Каркаралинский национальный природный парк. Если вам захотелось отдохнуть от повседневной суеты и насладиться прекрасными видами, то обязательно стоит посетить это удивительное место.

Каркаралинский национальный природный парк был организован в 1998 году. Расстояние от Караганды составляет примерно 220 километров. Недорогие авиа- и ж/д билеты до Караганды ищите на Aviata.kz.

Фото: karkaralinskpark.kz

Это место идеально подходит для тех, кто желает отдохнуть от цивилизации и шума. Главное, нужно помнить, что необходимо бережно относиться к природе - не оставлять после себя мусор, не разводить костры и не расписывать скалы.

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На обширной территории находятся несколько горных вершин, а также проложены 6 маршрутов для туристов - пешие, велосипедные и конные.

Что посмотреть

Одной из главных достопримечательностей Каркаралы, привлекающих путешественников, является Шайтанколь, или Чертово озеро. Водоем расположен на расстоянии 5 км к западу от города Каркаралинска. Добраться до него можно только пешком, весь маршрут занимает 5 часов, учитывая остановки.

Озеро Шайтанколь окутано множеством легенд. Сам водоем небольшой - в длину 60 метров, а в ширину - 40. До сих пор неизвестна его глубина. К тому же озеро не подпитывают никакие источники. Несмотря на это, уровень воды здесь всегда одинаков.

Еще одно чудо природы - озеро Бассейн. Оно расположено на расстоянии 4,5 км к северо-западу от Каркаралинска. Опять же дойти до него можно только пешком примерно за 4 часа. Водоем напоминает собой "ванну", которую окружают отвесные скалы.

Музей природы. Фото: karkaralinskpark.kz

В урочище Тасбулак туристы могут посетить двухэтажный деревянный дом - Музей природы. Он состоит из выставочных залов флоры и фауны Каркаралинского края.

Примерно в километре к северу от Каркаралинска, в средней части скального гребня, опоясавшего город, находится огромный каменный навес. Это Большая палата. Она представляет собой 8-10-метровое углубление в скале, где могут укрыться от дождя и палящих солнечных лучей до 50 человек.

По опушке леса путешественники могут дойти до "Пещеры первобытного человека", которая расположена в урочище Маликсай. Это небольшой каменный каньон из гранитных плит и тремя входными отверстиями в подземелье. В 1947 году здесь были обнаружены скребки и кости домашних животных. В трех "комнатах" общей площадью 35-40 кв.м. могли разместиться 10-12 человек.

А в Кентских горах вблизи ключа Кызыл-Кенш находится архитектурный памятник времен джунгарского вторжения в казахские степи. Расположен он в небольшой долине, почти со всех сторон окружен скалистыми горами. Официальное название памятника - Кызылкентский дворец, а на самом деле это руины буддистского монастыря.

Руины буддистского храма. Фото: karkaralinskpark.kz

Следует посетить и священное место для местных жителей - гранитную скалу Аулиетас, которая в результате процесса выветривания приобрела своеобразную причудливую форму.

Прогуливаясь по местным тропам, можно увидеть различных животных, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В национальном парке водятся сибирская косуля, зубр, архары, лисы, горностаи, рыси, манулы и многие другие представители фауны.

Где остановиться

Непосредственно в городе Каркаралинске можно снять номер в одной из местных гостиниц, а в районе озера Пашенное есть дома отдыха. Также доступны гостевые домики-срубы. Средняя цена проживания на человека в сутки 7500 тенге.

Озеро Пашенное. Фото: karkaralinskpark.kz

Например, стандартный 2-местный номер с холодильником и телевизором можно арендовать за 14 000 тенге.

Но тут, конечно, все зависит от финансовых возможностей и предпочтений. Есть и VIP-апартаменты с отдельной кухонной и обеденной зонами, а также просторной террасой, за которые придется заплатить от 40 000 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1960877-otdyh-v-karkaralinske-chto-posmotret-i-gde-ostanovitsya/