Top.Mail.Ru
Досуг

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Туристам запретили посещать три острова на Алаколе

Опубликовано:

Берег озера Алаколь
Озеро Алаколь. Иллюстративное фото: Ukususha / Getty Images

Три острова на озере Алаколь являются особо охраняемыми природными территориями и будут закрыты с мая по сентябрь, передает NUR.KZ со ссылкой на Алакольский государственный природный заповедник.

Как сообщается в официальном аккаунте заповедника в Instagram, острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе находятся на северо-восточной наиболее глубоководной части озера Алаколь. Они образуют подобие небольшого архипелага длиной 17 км и до 40 км в окружности.

Остров Орта Аралтобе является уникальным местом гнездования колониальных птиц, таких как хохотунья, черноголовый хохотун, большой баклан, реликтовая чайка, чеграва, кудрявый пеликан, луговая тиркушка, кулик-сорока.

Алакольский государственный природный заповедник предупредил, что острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе относятся к категории особо охраняемых природных территорий.

Данные острова в период с мая по сентябрь являются местом гнездования многих видов птиц, в том числе там встречаются птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана и Международного союза охраны птиц.

"Поэтому на данной территории не должно быть факторов беспокойства птиц людьми. Посещение островов на каком-либо транспорте категорически запрещается", - отметили в заповеднике.

Напомним, сегодня глава Минтранспорта рассказал, как будет решена проблема с перекупщиками билетов по направлению в Алаколь и Балхаш. Так, к Алаколю будут дополнительно запущены 12 поездов.

Ранее мы подробно рассказывали об Алаколе - единственном в мире озере с черными галечными пляжами. Чистые целительные озерные воды, уникальные пляжи и морской воздух обеспечивают полноценный отдых и благотворно действуют на весь организм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/2108847-turistam-zapretili-poseshchat-tri-ostrova-na-alakole/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.