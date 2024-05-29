Туристам запретили посещать три острова на Алаколе

Три острова на озере Алаколь являются особо охраняемыми природными территориями и будут закрыты с мая по сентябрь, передает NUR.KZ со ссылкой на Алакольский государственный природный заповедник.

Как сообщается в официальном аккаунте заповедника в Instagram, острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе находятся на северо-восточной наиболее глубоководной части озера Алаколь. Они образуют подобие небольшого архипелага длиной 17 км и до 40 км в окружности.

Остров Орта Аралтобе является уникальным местом гнездования колониальных птиц, таких как хохотунья, черноголовый хохотун, большой баклан, реликтовая чайка, чеграва, кудрявый пеликан, луговая тиркушка, кулик-сорока.

Алакольский государственный природный заповедник предупредил, что острова Улькен, Орта и Кіші Аралтобе относятся к категории особо охраняемых природных территорий.

Данные острова в период с мая по сентябрь являются местом гнездования многих видов птиц, в том числе там встречаются птицы, занесенные в Красную книгу Казахстана и Международного союза охраны птиц.

"Поэтому на данной территории не должно быть факторов беспокойства птиц людьми. Посещение островов на каком-либо транспорте категорически запрещается", - отметили в заповеднике.

Напомним, сегодня глава Минтранспорта рассказал, как будет решена проблема с перекупщиками билетов по направлению в Алаколь и Балхаш. Так, к Алаколю будут дополнительно запущены 12 поездов.

Ранее мы подробно рассказывали об Алаколе - единственном в мире озере с черными галечными пляжами. Чистые целительные озерные воды, уникальные пляжи и морской воздух обеспечивают полноценный отдых и благотворно действуют на весь организм.