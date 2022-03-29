Рейтинги прошедшей премии "Оскар-2022" выросли на 56 процентов

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Рейтинги 94-й премии американской киноакадемии "Оскар-2022" выросли на 56 процентов по сравнению с прошлогодним историческим минимумом, передает Variety.

Всего церемонию на телеканале ABC посмотрели 15,36 млн человек. Ведущими премии были Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. Ключевой демонстрационный рейтинг "Оскара-2022" составил 3,2.

В прошлом году заинтересованность кинопремией достигла исторического минимума. Церемонию тогда посмотрели всего 9,8 млн зрителей.

Резонансным событием на "Оскаре" стала пощечина Уилла Смита комику Крису Року. Последний во время выступления на сцене отпустил шутку в адрес супруги Смита Джады.

К слову, сам Уилл Смит в тот вечер получил награду в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Король Ричард", где он сыграл отца легендарных теннисисток Винус и Серены Уильямс. Позже он извинился за свой поступок.

Лучшим фильмом стал "CODA: ребенок глухих родителей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/1962532-reytingi-proshedshey-premii-oskar-2022-vyrosli-na-56-protsentov/