    Марк Цукерберг подал в суд на Марка Цукерберга в США

    Опубликовано:

    Марк Цукерберг
    Марк Цукерберг. Фото: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

    Адвокат Марк Цукерберг подал в суд на Meta после блокировок его аккаунтов из-за обвинений в том, что он выдает себя за тезку и основателя компании, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

    По информации издания, адвокат Марк Цукерберг подал в суд на Meta после того, как в Facebook неоднократно блокировали его личные и деловые профили, утверждая, что он выдает себя за основателя.

    Адвокат по делам о банкротстве из Индианаполиса 15 лет боролся с проблемами ошибочной идентификации личности на Facebook, используя имя, совпадающее с именем создателя платформы-миллиардера.

    Его верифицированный личный аккаунт блокировали пять раз, он потерял 11 тыс. долларов рекламных средств. Когда страница его юридической фирмы была удалена в мае в четвертый раз, он подал в суд.

    "Вы бы сказали: "Ну, это всего лишь Facebook, ничего страшного". Но это влияет на мою прибыль, потому что я платил за рекламу для своего бизнеса, чтобы попытаться привлечь клиентов. Они взяли мои деньги, но, забрав их, сказали, что я выдавал себя за знаменитость, не использовал настоящее имя и нарушал нормы их сообщества. И это одно и то же сообщение я получаю каждый раз, когда меня блокируют", - утверждает адвокат.

    В итоге Цукерберг подал иск в суд, обвинив компанию Facebook в халатности и нарушении договора из-за блокировки его аккаунтов по необоснованным и неправомерным причинам. Он рассказал, что его страница в Facebook была впервые деактивирована в 2010 году. С тех пор ему каждый раз приходилось проходить "мучительно долгий процесс апелляций", включая отправку фотографий себя, своих водительских прав и кредитных карт, чтобы доказать, что он настоящий человек и не нарушал правила платформы.

    "Я считаю оскорбительным, что компания, которая продвинута в технологиях, не может понять, как пометить мои аккаунты и предотвратить это", - высказался Цукерберг.

    В Meta сообщила изданию, что рассматривают жалобу Цукерберга.

    "Мы знаем, что в мире не один Марк Цукерберг, и мы докопались до сути", - сказал представитель, отказавшись отвечать на какие-либо дополнительные вопросы.

    Позже компания сообщила The Post, что другой аккаунт Марка Цукерберга был восстановлен.

    "Мы восстановили аккаунт Марка Цукерберга, обнаружив, что он был заблокирован по ошибке. Мы ценим терпение господина Цукерберга в этом вопросе и работаем над тем, чтобы подобное не повторилось в будущем", - заявил в четверг представитель компании.

    Цукерберг пошутил, что использование имени известного генерального директора Meta имеет свои преимущества - например, возможность получить хороший столик в ресторане после бронирования столика. Но это также вызвало у него проблемы в личной жизни, и он назвал путаницу с именами "занозой в боку".

    В январе стало известно, что компания Meta заплатит 25 млн долларов для урегулирования иска Дональда Трампа, поданного в 2021 году из-за блокировки соцсетей нынешнего президента США.

    Также в начале года Марк Цукерберг стал "героем" соцсетей после того, как, предположительно, посмотрел на декольте невесты миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес.

