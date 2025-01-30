Meta заплатит 25 млн долларов для урегулирования иска Трампа о блокировке его соцсетей
Опубликовано:
Компания Meta заплатит 25 млн долларов для урегулирования иска Трампа, поданного в 2021 году из-за блокировки соцсетей нынешнего президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.
Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).
Как стало известно журналистам, Meta Platforms согласилась выплатить около 25 млн долларов для урегулирования иска 2021 года, который президент США Дональд Трамп подал против компании и ее генерального директора Марка Цукерберга после того, как соцсеть заблокировала его аккаунты после атаки его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.
Из этой суммы 22 млн долларов пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа, остальное — на оплату судебных издержек и компенсации другим истцам, подписавшимся под иском. Meta не признает правонарушения, заявили источники. Трамп подписал соглашение об урегулировании в среду в Овальном кабинете.
Представитель Meta подтвердил факт урегулирования спора.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2216519-meta-zaplatit-25-mln-dollarov-dlya-uregulirovaniya-iska-trampa-o-blokirovke-ego-socsetey/