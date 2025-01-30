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Meta заплатит 25 млн долларов для урегулирования иска Трампа о блокировке его соцсетей

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Getty Images/JIM WATSON/AFP

Компания Meta заплатит 25 млн долларов для урегулирования иска Трампа, поданного в 2021 году из-за блокировки соцсетей нынешнего президента США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Как стало известно журналистам, Meta Platforms согласилась выплатить около 25 млн долларов для урегулирования иска 2021 года, который президент США Дональд Трамп подал против компании и ее генерального директора Марка Цукерберга после того, как соцсеть заблокировала его аккаунты после атаки его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года.

Из этой суммы 22 млн долларов пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа, остальное — на оплату судебных издержек и компенсации другим истцам, подписавшимся под иском. Meta не признает правонарушения, заявили источники. Трамп подписал соглашение об урегулировании в среду в Овальном кабинете.

Представитель Meta подтвердил факт урегулирования спора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/2216519-meta-zaplatit-25-mln-dollarov-dlya-uregulirovaniya-iska-trampa-o-blokirovke-ego-socsetey/