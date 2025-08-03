Игрушку "Лабубу" продали за рекордные 5,7 млн тенге: цена выше первоначальной в 125 раз

В США продали модную по всему миру игрушку "Лабубу" за 10,5 тыс. долларов, цена выше первоначальной в 125 раз, передает NUR.KZ со ссылкой на New York Post.

По данным издания, самая дорогая "Лабубу" в мире была продана на сайте eBay, в 125 раз дороже первоначальной цены.

"Редкая Лабубу была продана на прошлой неделе на eBay за рекордные 10 500 долларов (примерно 5,7 млн тенге - прим. ред.), став самой дорогой из вирусных игрушек на платформе.

Серо-коричневая кукла щеголяет в уличной одежде, включая кроссовки от популярного скейтерского бренда, толстовку и шапку с надписью "Монстры" - по названию серии персонажей Лабубу, к которой она принадлежит", - сказано в публикации.

Сообщается, что его первоначальная розничная цена составляла 85 долларов (46 тыс. тенге - прим. ред.), то есть его стоимость при перепродаже была в 125 раз выше.

В июне текущего года сообщалось, что Казахстан охватывает ажиотаж вокруг модной игрушки "Лабубу", цена за которую доходит до 200 тыс. тенге. Мнением об этом поделились медики и психологи.

Ранее мы писали об игрушке "Лабубу". Кто он такой, откуда взялся, почему все хотят брелок с плюшевым чудищем и готовы потратить на игрушку сотни тысяч тенге, можно прочитать тут.

Напомним, в конце прошлого года жителей Казахстана предупредили о детских игрушках, которые не соответствуют требованиям и опасны.

До этого общественники рассказали, как уберечь детей от опасных игрушек. Позже эксперты выступили с очередным напоминанием родителям о необходимости тщательно проверять покупаемые товары для детей.

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