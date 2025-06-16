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    Казахстанские санврачи высказались о популярной игрушке стоимостью до 200 тыс. тенге

    Опубликовано:

    Игрушки лабубу
    Игрушки лабубу. Кадр из видео: телеканал KTK

    Казахстан охватывает ажиотаж вокруг модной игрушки "Лабубу", цена за которую доходит до 200 тыс. тенге. Мнением об этом поделились медики и психологи, сообщает сайт телеканала KTK.

    По данным телеканала, по всему миру наблюдаются ажиотаж и огромные очереди, в которых покупатели стоят за игрушкой "Лабуба". Например, в Великобритании даже ограничили продажи, потому что за игрушку начали драться.

    Цена за нее может достигать 200 тыс. тенге. Но найти оригинальную "Лабубу" в Казахстане пока крайне сложно.

    "На прилавке магазина ее найти тяжело. Чтобы ее заказать, нужно делать предварительные заказы, где не всегда она есть в наличии. Тоже заказали этот товар. Появится он пока еще нескоро, так тяжело его найти. Ожидаем. Пользуется спросом не только у детей, но и у взрослого поколения. "Лабубу" спрашивают по несколько раз в день, звонят, пишут", - рассказала продавец-консультант Марина Пауль.

    Пушистого монстра с зубами на всю мордочку выпустили 10 лет назад. И только сейчас игрушка вдруг стала модной. Долгожданный успех связывают с блогерами, которые так показали старый брелок, что за ним стали гоняться даже звезды. Популярность отразилась на цене.

    "Оригинал спрашивают. Но так как оригинал, соответственно, и цена идет как бы не бюджетная. Тысяч шестьдесят, может быть даже и выше. Но на просторах интернета, также в Казахстане присутствует аналог этих игрушек, который идет более бюджетный.

    Все ориентируются на заработную плату, то есть на возраст: бабушки внукам дарят подарки, соответственно, они хотят что-то побюджетнее", - добавила Марина Пауль.

    Мастера подделок уже поставили дело на поток. Поэтому свое мнение об игрушках высказали санврачи.

    "Если говорить о содержании фенола в игрушках, это вещество используется для придания формы пластмассовым либо же резиновым изделиям. Быстро проникая в детский организм, фенол концентрируется на почках и может разрушить данный орган. Даже может привести к летальному исходу", - прокомментировал главый специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Адиль Кургумбаев.

    Но, по мнению психологов, если ребенок просит купить игрушку, то это нужно сделать.

    "Способствует развитию эмоциональной сферы наших детей. Я иду туда, где мне страшно. Да, я там делаю его своим другом, то есть я таким образом с ним договариваюсь, и происходит такое вот эмоциональное взросление. Другое дело, что мы, родители, должны присматриваться, ну, и наблюдать реакцию.

    Да, я купил эту игрушку своему ребенку, а как он к этому относится? То есть, как она у него вызывает тревогу или там он с ней не играет, - вот тут, конечно, можно задавать вопросы", - высказалась психологов Ирина Якимова.

    Источник: KTK

    Ранее мы писали об игрушке "Лабубу". Кто он такой, откуда взялся, почему все хотят брелок с плюшевым чудищем и готовы потратить на игрушку сотни тысяч тенге, можно прочитать тут.

    Напомним, в конце прошлого года жителей Казахстана предупредили о детских игрушках, которые не соответствуют требованиям и опасны.

    До этого общественники рассказали, как уберечь детей от опасных игрушек. Позже эксперты выступили с очередным напоминанием родителям о необходимости тщательно проверять покупаемые товары для детей.

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