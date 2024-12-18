"Не соответствуют требованиям": казахстанцев предупредили об опасных детских игрушках

Жителей Казахстана в преддверии новогодних праздников предупреждают о детских игрушках, которые не соответствуют требованиям и опасны, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет санэпидконтроля.

"В рамках мониторинга безопасности продукции Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК выявлены детские игрушки, несоответствующие обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек".

Наибольшая часть нарушений приходится на нарушение требований маркировки - 99,3%, по органолептическим показателям - 0,7%. При этом 97% игрушек завезены из Китая, 3% - из стран ЕАЭС", - отмечается в сообщении ведомства.

Согласно требованиям, как пояснили в Комитете, игрушки должны содержать полную информацию об изделии: наименование страны, изготовителя, минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка, дату изготовления, основной конструкционный материал.

Вся информация об игрушке должна быть представлена на государственном и русском языках.

"При выборе проверьте устойчивость красителя, края не должны иметь сколов, острых краев, на мягкой игрушке ткань должна быть плотной и не подвергаться выпадению ворса. Игрушка не должна иметь резкого, неприятного, постороннего запаха, исключите выбор игрушек, содержащих мелкие детали, особенно для детей до 3-х лет", - добавили в Комитете.

В Минздраве призывает граждан быть внимательными при покупке игрушек. Перед приобретением требовать сертификат соответствия, подтверждающий безопасность товара.

Также казахстанцев призывают не покупать игрушки в сомнительных местах и обращать внимание на маркировку.

Напомним, ранее общественники поделились важной информацией - как уберечь детей от опасных игрушек.

Также общественники поделились результатами комплексного исследования двух товаров - зубной щетки и игрушечного пистолета, приобретенных, методом тайного покупателя, в городе Қонаев.

Позже эксперты выступили с очередным напоминанием родителям о необходимости тщательно проверять покупаемые товары для детей: под яркими упаковками и привлекательными названиями могут скрываться настоящие угрозы для здоровья вашего ребенка.