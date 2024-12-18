Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Не соответствуют требованиям": казахстанцев предупредили об опасных детских игрушках

Опубликовано:

Детские игрушки в коробке
Ребенок с игрушками. Иллюстративное фото: yavdat / Getty Images

Жителей Казахстана в преддверии новогодних праздников предупреждают о детских игрушках, которые не соответствуют требованиям и опасны, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет санэпидконтроля.

"В рамках мониторинга безопасности продукции Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК выявлены детские игрушки, несоответствующие обязательным требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности игрушек".

Наибольшая часть нарушений приходится на нарушение требований маркировки - 99,3%, по органолептическим показателям - 0,7%. При этом 97% игрушек завезены из Китая, 3% - из стран ЕАЭС", - отмечается в сообщении ведомства.

Согласно требованиям, как пояснили в Комитете, игрушки должны содержать полную информацию об изделии: наименование страны, изготовителя, минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка, дату изготовления, основной конструкционный материал.

Вся информация об игрушке должна быть представлена на государственном и русском языках.

"При выборе проверьте устойчивость красителя, края не должны иметь сколов, острых краев, на мягкой игрушке ткань должна быть плотной и не подвергаться выпадению ворса. Игрушка не должна иметь резкого, неприятного, постороннего запаха, исключите выбор игрушек, содержащих мелкие детали, особенно для детей до 3-х лет", - добавили в Комитете.

В Минздраве призывает граждан быть внимательными при покупке игрушек. Перед приобретением требовать сертификат соответствия, подтверждающий безопасность товара.

Также казахстанцев призывают не покупать игрушки в сомнительных местах и обращать внимание на маркировку.

Напомним, ранее общественники поделились важной информацией - как уберечь детей от опасных игрушек.

Также общественники поделились результатами комплексного исследования двух товаров - зубной щетки и игрушечного пистолета, приобретенных, методом тайного покупателя, в городе Қонаев.

Позже эксперты выступили с очередным напоминанием родителям о необходимости тщательно проверять покупаемые товары для детей: под яркими упаковками и привлекательными названиями могут скрываться настоящие угрозы для здоровья вашего ребенка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201985-ne-sootvetstvuyut-trebovaniyam-kazahstancev-predupredili-ob-opasnyh-detskih-igrushkah/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie