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Эзотерика

Жителям Европы удалось заснять таинственные спирали в небе (фото, видео)

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Спирали в небе после запуска ракеты
Спирали в небе. Фото: x.com/upuknews1

Жители нескольких стран Европы запечатлели в небе таинственные светящиеся спирали. По информации специалистов, они могли образоваться в результате запуска ракеты Space X.

В соцетях появилось большое количество фотографий и видео, которые, по данным пользователей, были сняты в странах Европы. На кадрах видно необычные спирали голубого цвета.

Фото и видео публикуют жители Ирландии, Великобритании, России, Италии, Дании и других стран Европы. Многие пользователи предположили, что спирали могли образоваться из-за запуска ракеты Space X.

Как пишет Sky News, один из читателей рассказал, что сначала было яркое свечение, после чего "вокруг него появилось размытое кольцо, а затем спираль".

Другой читатель издания Кили Уильямс рассказал, что вихрь "сначала был туманным, затем стал очень ярким, прежде чем стало казаться, что он вращается".

Спирали в небе объяснили в аккаунте X метеорологического бюро страны.

"Мы получили много сообщений о светящемся завихрении в небе этим вечером. Вероятно, это вызвано ракетой SpaceX Falcon 9, запущенной ранее. Замороженный выхлоп ракеты, похоже, вращается в атмосфере и отражает солнечный свет, из-за чего он выглядит как спираль в небе", - объяснили метеорологи.

По данным РБК, происхождение явления объяснил и польский астроном Кароль Вуйчицкий. По его словам, 24 марта с базы во Флориде стартовала ракета SpaceX Falcon 9, а светящаяся спираль была ничем иным, как следами сброса топлива: для стабилизации полета ракета часто вращается вокруг своей оси.

"Во время планового схода с орбиты, до того как вторая ступень ракеты войдет в атмосферу и сгорит, часто происходит сброс остатков топлива. Это уже происходит в космосе, т.е. в нескольких сотнях километров над Землей, где нет воздуха, поэтому выбрасываемые газы не расходятся хаотично, а образуют симметричные структуры", - сказал Вуйчицкий.

В июне прошлого года в небе над Алматы, Талгаром и городом Қонаев было снято несколько светящихся объектов - жители городов делились в соцсетях видеороликами, на которых запечатлено необычное явление. Пользователи соцсетей предположили, что светящиеся объекты - это метеоритный дождь или обломки спутника.

Позже в МЦРИАП объяснили происхождение необычных светящихся объектов, снятых сегодня ночью в небе над Алматы и Талгаром.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2230416-zhitelyam-evropy-udalos-zasnyat-tainstvennye-spirali-v-nebe-foto-video/