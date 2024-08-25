"Ух ты": президент Ботсваны эмоционально отреагировал на гигантский алмаз

Алмаз в 2492 карата, обнаруженный в Ботсване, продемонстрировали президенту республики Мокгвитси Масиси, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

По данным издания, полукилограммовый драгоценный камень обнаружила канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond Corporation на руднике в центральной части Ботсваны.

При этом меньший по размеру драгоценный камень, найденный на той же шахте в 2016 году, был ранее продан за 63 млн долларов.

Телеканал опубликовал также кадры с реакцией президента Ботсваны на гигантский алмаз. На кадрах президент сидит с закрытыми глазами и протянутыми вперед ладонями. Лидер Ботсваны ожидает, когда ему передадут алмаз. И когда это происходит - он очень эмоционально реагирует.

"Что?! Ух ты! Это ошеломляет. Мне повезло, что я увидел этот вовремя", - отмечает и с восхищением начинает разглядывать камень Мокгвитси Масиси.

По данным издания, больше найденного в Ботсване алмаза был только драгоценный камень "Куллинан", обнаруженный в 1905 году в Южной Африке. Его вес был 3106,75 карата, или 621,35 г.

Ранее сообщалось, что второй в мире по величине алмаз найден в Ботсване. Это обнадежило представителей отрасли, которые беспокоились из-за популярности искусственных камней. Эксперты оценивают стоимость камня более чем в 40 млн долларов. Цена акций компании Lucara Diamond подскочила примерно на 40% после объявления о находке.

Мы также писали ранее, что президент Ботсваны Мокветси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов. Так он, по данным Русской службы BBC, ответил на предложение немецких властей ограничить импорт охотничьих трофеев.

Согласно информации на сайте ТАСС, Мокгвитси Эрик Кибетсве Масиси родился 21 июля 1962 года (по другим данным – 1961 году) в деревне Мошупа на юго-востоке Ботсваны.

12 ноября 2014 года президент Ян Кхама назначил Масиси вице-президентом. В 52 года он стал самым молодым вице-президентом в истории страны.

1 апреля 2018 года по сложившейся в стране традиции, в соответствии с которой президент добровольно слагает полномочия в пользу вице-президента за 1,5 года до окончания мандата (с целью обеспечения преемственности), Ян Кхама передал власть Масиси.