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Ботсвана грозит отправить в Германию 20 тыс. слонов — и не потерпит отказа от такого "подарка"

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Слоны
В Ботсване и других странах юга Африки расплодилось слишком много слонов. Фото: Mint Images/Getty Images

Президент Ботсваны Мокветси Масиси пригрозил отправить в Германию 20 тысяч слонов. Так он ответил на предложение немецких властей ограничить импорт охотничьих трофеев.

После того, как немецкое министерство окружающей среды и охраны природы предложило ввести ограничения на импорт таких трофеев, президент Масиси в интервью немецкому изданию Bild напомнил, что в результате принятых мер по защите популяции слонов их развелось так много, что охота — единственный способ сдерживать их численность.

Если запретить вывозить трофеи, объяснил президент, то не будет и охоты, и в результате население Ботсваны лишится значительной части дохода, а слоны расплодятся еще больше.

"Немцам стоило бы самим попробовать пожить с животными так, как они пытаются убедить делать это нас, и это вовсе не шутка", — заявил Масиси.

В Ботсване живет примерно треть всей мировой популяции слонов — свыше 130 тыс. Слоны съедают урожай, вытаптывают поля, рушат частную собственность, а порой и убивают людей.

Ботсвана — большая страна, размером с Украину, но две трети ее территории занимает пустыня, а на оставшейся части живут всего 2,5 млн человек.

Ботсвана уже подарила соседней Анголе 8 тыс. слонов и предложила еще несколько сотен Мозамбику в попытке как-то контролировать их численность.

"Мы хотели бы предложить такого рода подарок и Германии", — заявил Масиси, добавив, что не потерпит отказа.

Ранее с похожим предложением выступил министр дикой природы Ботсваны Думезвени Мтимкхулу, пригрозивший прислать 10 тысяч слонов в лондонский Гайд-парк, чтобы британцы "на своей шкуре прочувствовали все прелести тесного сожительства с этими животными".

Дело в том, что британские парламентарии в марте проголосовали за законопроект даже не об ограничении, а о полном запрете на импорт охотничьих трофеев. Это, правда, только самое начало процесса обсуждения и возможной переработки этого документа.

Обещание запретить импорт охотничьих трофеев было еще в 2019 году включено в предвыборную программу правящей Консервативной партии.

Ботсвана и ряд других стран юга Африки зарабатывают неплохие деньги, продавая богатым западным охотникам лицензии на отстрел диких животных и вывоз их головы или шкуры домой в качестве трофея.

Власти этих стран утверждают, что полученные от этого средства идут на охрану природы и помощь местному населению, которому в результате уже не так выгодно заниматься браконьерством.

Защитник прав животных настаивают, что это жестокая практика, с которой должно быть покончено.

"В некоторых районах этих животных уже больше, чем людей, — заявил министр Мтимкхулу, — они убивают детей, которые оказываются у них на пути, вытаптывают и съедают урожаи, оставляя самих африканцев голодными".

По данным некоммерческой организации Humane Society International, выступающей за гуманное обращение с животными, в 2021 году Германия являлась крупнейшим в Евросоюзе импортером трофеев, добытых при охоте на африканских слонов, и охотничьих трофеев в целом.

Ботсвана запретила охоту на слонов в 2014 году, однако в 2019 году под давлением местных общин эти ограничения были сняты.

Теперь там ежегодно устанавливаются квоты на отстрел слонов, и как утверждается, число охотничьих лицензий ограничено и строго контролируется.

В немецком министерстве окружающей среды говорят, что Ботсвана ничего не сообщала им о своих проблемах, однако переговоры со странами, которые могут потенциально пострадать от запрета на импорт охотничьих трофеев, продолжаются.

Такие запреты уже введены в Австралии, Франции, Бельгии и ряде других стран.

Тем временем Ботсвана, а также ее соседи, Зимбабве и Намибия, добиваются, чтобы им разрешили продавать имеющиеся запасы слоновой кости.

Однако страны Восточной Африки, а также защитники прав животных выступают против этого, утверждая, что снятие запрета подстегнет браконьерство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2078912-botsvana-grozit-otpravit-v-germaniyu-20-tys-slonov-i-ne-poterpit-otkaza-ot-takogo-podarka/

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