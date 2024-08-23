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"Геологический феномен": второй в мире по величине алмаз найден в Ботсване

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Алмаз, найденный в Ботсване
Алмаз, найденный в Ботсване. Фото: MONIRUL BHUIYAN/AFP via Getty Images

Второй в мире по величине алмаз найден в Ботсване. Это обнадежило представителей отрасли, которые беспокоились из-за популярности искусственных камней, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

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Камень весом 2492 карата, обнаруженный канадской горнодобывающей компанией Lucara Diamond, является крупнейшей ювелирной находкой после алмаза "Куллинан" ("Звезда Африки"), который был обнаружен более века назад. Алмаз "Куллинан" был огранен и стал частью коллекции британской короны.

Драгоценный камень был обнаружен с помощью рентгеновской просвечивающей технологии, установленной восемь лет назад. Бриллианты обычно оцениваются на основе свойств, известных как 4С: цвет, чистота, огранка и вес в каратах. Камень, качество которого еще предстоит проверить, настолько велик, что его невозможно проанализировать с помощью обычного оборудования.

"Такое событие случается раз в сотню лет. Это абсолютный геологический феномен. Данную находку можно назвать самой значимой в текущем столетии", — сказал Клиффорд Элфик, бывший руководитель крупнейшей в мире алмазной компании De Beers.

Эксперты оценивают стоимость камня более чем в 40 млн долларов. Цена акций компании Lucara Diamond подскочила примерно на 40% после объявления о находке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2152474-geologicheskiy-fenomen-vtoroy-v-mire-po-velichine-almaz-nayden-v-botsvane/

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