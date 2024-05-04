Топ-10 роликов апреля: что смотрели казахстанцы на YouTube в середине весны

Количество просмотров роликов YouTube неумолимо растет - казахстанцы все чаще посвящают время видео на сервисе. Мы собрали топ-10 роликов, которые набрали больше всего просмотров, передает NUR.KZ.

Новостные

Қ.Тоқаев қазақстандықтарға және тілеулестік танытқан шет мемлекеттердің басшыларына алғыс айтты AQTOBE TV / Ақтөбе телеарнасы

Произошедшие в стране паводки не оставили равнодушными никого, в том числе, и глав других стран. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил казахстанцев и глав зарубежных стран за поддержку и помощь в борьбе с наводнениями. А видеосюжет об этом набрал 1 630 572 просмотра.

В суде показали видеозапись с места убийства Нукеновой, а Бишимбаев надавил на Байжанова / Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости

С не меньшим волнением казахстанцы следят за судом по делу Бишимбаева. Так, сюжет о том, что в суде были показаны видеозаписи с места убийства Салтанат Нукеновой, набрал 1 576 704 просмотра.

Голыми руками ловят рыбу после прорыва дамбы на Ворошиловском озере близ Алматы /Жаңалықтар - Новости // КТК

В Алматинской области опустело Ворошиловское озеро, широко известное среди местных рыбаков. В выходные на водоеме прорвало плотину. Бурный поток хлынул в соседние пруды и реку. Рыба тут же оказалась на мели. Чему, конечно, обрадовались жители ближайших сел.

Видео набрало 1333 196 просмотров.

Суд над Бишимбаевым: фото с отдыха на Мальдивах оказались уликой в деле / Информбюро 31

Еще один сюжет с суда над Бишимбаевым вызвал интерес зрителей - в нем говорится о том, что уликой в деле стали фото с отдыха пары на Мальдивах. Сюжет набрал 1 027 494 просмотра.

Предупреждали, но их не услышали: почему регионы Казахстана утонули в паводках? | Спецпроект / Телеканал 24kz

Телеканал разбирался, почему регионы Казахстана оказались в буквальном смысле под водой, несмотря на предупреждения. Ролик набрал 528 784 просмотра.

Развлекательные

«КЕЛІНЖАН 2» толықметражды фильмі / Полнометражный фильм «КЕЛИНЖАН 2» | Интернет-премьера / Khabar TV

Полнометражный фильм истории, начавшейся в селе Бакбакты Алматинской области, снимался в селе Аккайнар. В нем воспеваются семейные ценности, которые преподносятся с юмором. Видео набрало 2 026 429 просмтров.

Өнер Қырандары - «БЕРЕКЕЛІ МЕРЕКЕ 10» (толық нұсқа) 2024 HD / ONER KYRANDARY

Видео театра "Өнер Қырандары" собрало 1 603 738 просмотров.

Келіні енесіне бастық болды | «Сен Bossың» | 1 серия / Седьмой канал - 7 канал Казахстан

Главная героиня "Сен Bossың" – Раушан Канатовна, всю свою жизнь посвятившая карьере. Она уже 20 лет работает топ-менеджером в крупной фармацевтической компании и теперь ждет повышения. А ее сын Олжас собирается жениться на своей возлюбленной Карлыгаш, которую неожиданно назначают директором компании, где работает Раушан.

Видео набрало 824 465 просмотров.

Күтпеген қонақ I Кәріс келін | 1 серия / Turkistan TV

Первая серия нового сериала собрала 613 363 просмотра.

Өшкен сезімдер қайта лаулады! / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова. Видео набрало 595 403 просмотра.