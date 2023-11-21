Метеорный поток смогут увидеть казахстанцы (видео)

До конца ноября казахстанцы могут увидеть необычное и довольно редкое явление - метеорный поток. Последний раз такое зрелище удивляло землян в 2001 году, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, в конце ноября жители разных мест планеты могут наблюдать осенний звездопад. Хотя один из самых ярких метеорных потоков Леониды уже достиг своего пика в минувшие выходные, шансы полюбоваться необычным явлением все же есть.

Специалисты отмечают, что для наблюдения за метеорным потоком не нужны телескопы или другие специальные приборы. Главное, чтобы была ясная погода.

Ученые объясняют, что метеорные потоки образованы кометой. Приближаясь к солнцу, она начинает таять и высвобождать в пространство пыль, твердые частицы и льдинки. Когда этот рой подлетает к нашей планете, камешки и пылинки врываются в атмосферу Земли и сгорают. А мы видим на небе лишь полоски света.

Впервые об этом красивом явлении узнали больше 3,5 тысяч лет назад. Повторяется феномен в среднем только раз в 23 года. Падающие звезды Леониды достаточно яркие и быстрые, их скорость превышает 70 километров в секунду.

По словам ученых, за городом в ясную погоду за час иногда удается насчитать до 10 метеоров. Насладиться полетом небесных тел зеленоватого оттенка могут и казахстанцы до конца этого месяца.

Источник: КТК

Отметим, в этом году казахстанцы могли наблюдать сразу несколько необычных астрономических явлений.

Так, в конце августа жители страны делились в соцсетях фотографиями луны – из разных частей республики можно было увидеть голубое суперлуние, момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км.

А в ночь на 6 ноября в северных, западных и центральных регионах Казахстана наблюдалось полярное сияние. Специалисты РГП "Казгидромет" объясняли, что явление было следствием гeοмaгнитнοй aκтивнοcти. Эксперты отмечали, что это явление несвойственно нашим широтам и его крайне редко можно увидеть на территории страны.