Илон Маск "назначил" собаку гендиректором Twitter

Собака породы сиба-ину. Фото: twitter.com/elonmusk

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla, а теперь и владелец Twitter Илон Маск "назначил" новым генеральным директором социальной сети собаку, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Миллиардер разместил в соцсети фотографию собаки породы сиба-ину, сидящей за столом.

"Новый глава Twitter восхитителен", – подписал снимок Маск.

Предприниматель опубликовал еще несколько фотографий собаки. Под одной из них он написал, что "новый глава Twitter" хорошо работает с цифрами, а под другой указал, что у пса есть стиль.

Напомним, в прошлом году Маск заключил сделку с Twitter на 44 млрд долларов, которая дала ему контроль над компанией.

Он также стал первым человеком в мире, чье состояние сократилось на 200 млрд долларов за такой короткий период.

Возглавив Twitter, Маск сразу начал говорить о том, что компания находится на грани банкротства. Именно этим он объяснил массовое увольнение сотрудников.

В декабре он сообщил, что может сложить с себя полномочия руководителя, опубликовав в своем аккаунте в Twitter опрос, в котором говорится: "Должен ли я уйти с поста главы Twitter?" Позже результаты голосования показали, что 57,5% опрошенных согласились с тем, что он должен оставить руководство компанией. После чего Илон Маск объявил, что уйдет с поста главы Twitter – но только после того как найдет "того дурака, что согласится на эту работу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2009503-ilon-mask-naznachil-sobaku-gendirektorom-twitter/