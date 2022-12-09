Бесплатными станут презервативы для молодежи во Франции

Презервативы. Иллюстративное фото: pexels.com

Во Франции с 1 января 2023 года молодые люди всех полов от 18 до 25 лет смогут бесплатно получать презервативы в аптеках страны. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает DW.

"Такой шаг французский лидер назвал "маленькой революцией в области предохранения", объяснив его ростом числа заболеваний, передающихся половым путем", – пишет издание.

Президент Франции сообщил и о других мерах в этой области, а именно о бесплатном доступе в аптеках к средствам экстренной контрацепции для всех женщин, бесплатном обследовании без рецепта для людей моложе 26 лет на инфекции, передающиеся половым путем, помимо ВИЧ.

Кроме того, французская молодежь уже год может бесплатно получать противозачаточные таблетки.

Ранее мы писали, что крупнейший в мире производитель презервативов заявил о снижении объемов производства во время пандемии. Малайзийская компания Karex Berhad, производящая каждый пятый презерватив в мире, начала выпускать резиновые перчатки, чтобы хоть как-то справиться с убытками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2000895-besplatnymi-stanut-prezervativy-dlya-molodezhi-vo-frantsii/