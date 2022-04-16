Объемы производства презервативов снизились во время пандемии

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Крупнейший в мире производитель презервативов заявил о снижении объемов производства во время пандемии. Малайзийская компания Karex Berhad, производящая каждый пятый презерватив в мире, начала выпускать резиновые перчатки, чтобы хоть как-то справиться с убытками, передает Quartz.

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В начале пандемии Karex Berhad заявляла, что в 2020 году будет готовиться к двухзначному росту спроса. Директор компании Го Миа Киат говорил, что во времена неопределенности люди не будут планировать пополнение в семье, поэтому спрос на их товар точно вырастет. Однако вместо этого продажи компании упали на 40%. В своем последнем интервью директор рассказал, что обычно его компания производила 5,5 млрд презервативов в год, а теперь вынуждена переключиться на производство резиновых перчаток, чтобы хоть как-то справиться с убытками.

С аналогичной ситуацией столкнулись и другие производители презервативов. Лаксман Нарасимхан, исполнительный директор Reckitt Benckiser (британского производителя Durex) уже в апреле 2020 года заметил тенденцию к снижению продаж. Ряд исследований во всем мире также показал, что во время пандемии сексуальная активность людей сильно снизилась.

На производителей презервативов также повлиял тот факт, что во время пандемии многие правительства свернули свои программы сексуального просвещения, в рамках которых они раздавали людям бесплатные средства контрацепции. Например, в Великобритании во время вспышек COVID-19 были закрыты клиники сексуального здоровья, которые также бесплатно раздавали презервативы.

В совокупности правительства и некоммерческие организации ежегодно закупают у производителей миллиарды презервативов. Например, в 2018 году Международная федерация планирования семьи выделила на это 300 млн долларов. Китай раздает гражданам миллиард презервативов в год в рамках программы планирования семьи. Один Нью-Йорк раздает 30 млн бесплатных контрацептивов своим жителям. В 2020 году эти программы были приостановлены, что сразу сказалось на Karex Berhad и их конкурентах.

Ожидается, что в 2022 году компании смогут восстановить прежний уровень спроса, но только в случае, если ситуация с COVID-19 не усугубится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1965223-obemy-proizvodstva-prezervativov-snizilis-vo-vremya-pandemii/