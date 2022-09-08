СМИ: Франции грозит дефицит фуа-гра к концу года из-за птичьего гриппа

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Жители Франции готовятся к дефициту фуа-гра из-за вспышки птичьего гриппа. Нехватка продукта может начаться в конце текущего года, передает Lenta.ru со ссылкой на Le Figaro.

Сообщается, что дефицит на французских прилавках может составить от 30 до 35% по сравнению со средними показателями прошлых лет. Из-за вспышки птичьего гриппа в текущем году было уничтожено 20 млн уток и домашней птицы. Следовательно, у 3500 французских производителей паштета из гусиной печени в 2022 году на 30-40% меньше птицы, чем обычно в среднем за год.

Фуа-гра – это один из самых известных деликатесов французской кухни. Для его изготовления используется печень специально откормленных утки или гуся. Кроме того, во Франции данное блюдо является традиционной закуской праздничного стола.

Напомним, в апреле Дания ввела ограничения на продажу растительного масла. В одном из супермаркетов страны рассказали, что Украина является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла. И война на ее территории "привела к сокращению поставок".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1986804-smi-frantsii-grozit-defitsit-fua-gra-k-kontsu-goda-iz-za-ptichego-grippa/