Дания ввела ограничения на продажу растительного масла

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Несколько супермаркетов Дании ввели ограничения на продажу растительного масла. Покупатели могут приобрести за один раз не более трех бутылок, передает газета Berlingske.

Одной из сетей супермаркетов, которая ввела ограничения на продажи, является Coop Denmark. Она владеет магазинами Kvickly, Superbrugsen, Fakta и Irma. В общей сложности у нее 1200 магазинов по всей стране.

Как заявил менеджер компании по коммуникациям и анализу Ларс Ааруп, ограничение в магазинах Coop будет распространяться на все виды растительного масла. Покупателям позволят приобрести до трех бутылок в одни руки.

"Мы также столкнулись с тем, что покупатели из Германии приезжали покупать масло, чтобы забрать его домой", – отметил он.

Глава отдела коммуникаций сети супермаркетов Rema 1000 пояснил, что Украина является крупнейшим поставщиком подсолнечного масла. И война на ее территории "привела к сокращению поставок". Хотя в магазинах есть еще запас, "спрос распространяется по всему миру и на другие продукты растительного происхождения".

В Rema 1000 можно купить не более трех литров масла в день.

Ранее Дания отменила все ограничения по COVID-19 с 1 февраля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967203-daniya-vvela-ogranicheniya-na-prodazhu-podsolnechnogo-i-rapsovogo-masel/