Илон Маск заблокировал в соцсетях попросившего у него 50 тыс. долларов студента

Илон Маск. Фото: Win McNamee/Getty Images

Илон Маск заблокировал в социальных сетях 19-летнего студента Джека Суини, который следил за перемещениями личного самолета миллиардера с помощью бота, передает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Когда Маск попросил Суини прекратить слежку и предложил ему за это пять тысяч долларов, студент запросил у миллиардера 50 тысяч долларов. По словам Суини, он хочет потратить эти деньги на учебу в колледже и покупку электрокара Tesla. В итоге Маск заблокировал парня в соцсетях.

Студент отметил, что из-за пяти тысяч долларов не хочет отказываться от дела, на которое потратил много времени и усилий. Он предположил, что основатель Tesla и SpaceX злится, но может быть все-таки вернется к переговорам.

Суини также следит за перемещениями самолетов миллиардеров Билла Гейтса и Джеффа Безоса.

"Компании, занимающиеся отслеживанием полетов, в год зарабатывают миллионы. Я был бы доволен, если бы смог получать хотя бы небольшую долю от того дохода, что есть у них", – отметил студент.

Ранее британская газета Financial Times присудила Илону Маску титул "Человека года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953948-ilon-mask-zablokiroval-v-sotssetyah-poprosivshego-u-nego-50-tys-dollarov-studenta/