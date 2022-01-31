Илон Маск предложил студенту колледжа 5000 долларов за отказ от слежки за его самолетом

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Студент колледжа создал бот, который следит за передвижениями частного самолета Илона Маска, передает CNN.

19-летний Джек Суини из Флориды - создатель ElonJet в Twitter, количество подписчиков которого перевалило за 150 тыс. человек, и привязанного к аккаунту бота. В нем сообщается, когда самолет Маска взлетел и куда приземлился, сколько составила длительность полета.

Примечательно, что первокурсник колледжа создал и десятки других таких же ботов, которые следят за не менее известными миллиардерами, как Джефф Безос или Билл Гейтс.

Маск уже обращался к Суини с просьбой удалить бот. Поскольку данная информация является угрозой безопасности основателя SpaceX. И даже пообещал заплатить тому пять тысяч долларов. Однако Суини не согласился.

У студента своя цена. Парень предложил удалить бот взамен на стажировку в SpaceX. Отец Суини работает в авиации, поэтому интерес мальчика имеет основание.

В разговоре с Маском Суини рассказал ему о программе для блокировки систем отслеживания рейсов. И похоже миллиардер последовал его совету. Но даже при этом парень может следить за его передвижениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1953835-ilon-mask-predlozhil-studentu-kolledzha-5000-dollarov-za-otkaz-ot-slezhki-za-ego-samoletom/