Жизнь NUR.KZ: наших журналистов отметили престижными наградами

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Журналисты NUR.KZ были награждены на различных конкурсах за последнее время. Каждый из них оказался лучшим в своей номинации среди других представителей СМИ. Некоторых наших сотрудников также отметили Благодарстенным письмом.

Юлия Абрамова победила в номинации «Прямо в яблочко»

Ежегодно Региональная служба коммуникаций Алматы при участии Управления общественного развития городского акимата проводит конкурс среди представителей средств массовой информации. В этом году было заявлено сразу 8 номинаций, всего определено 15 победителей.

Журналист NUR.KZ Юлия Абрамова выиграла в одной из номинаций, которая называется «Прямо в яблочко». Сюда относят публикации в СМИ о проблемных вопросах города и путях их решения. Вместе с Юлией в представленной номинации победили журналист BaigeNews Альберт Ахметов и журналист интернет-портала Orda.kz Жанар Кусанова.

Жюри оценивало работы, освещающие темы развития мегаполиса. На конкурс всего было подано 65 заявок. В статье, за которую была награждена Юлия, затронута тема нового ж/д вокзала и сноса ветхого жилья в Алматы. В материале рассказано о планах развития города и программах, которые это будут реализовывать. Юлия была награждена ценными призами и грамотой в категории «Прямо в яблочко».

Двоих журналистов отметили Благодарственным письмом

Благодарственное письмо от Гани Бейсембаева: NUR.KZ

Двое журналистов NUR.KZ Айдана Мамаева и Эльмира Асқарқызы получили Благодарственное письмо — Алғыс хат. Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев поблагодарил Эльмиру за честный труд и поздравил с днем журналиста.

В письме сказано:

Поздравляю вас с профессиональным праздником работников средств массовой информации! Роль средств массовой информации в поддержании принципов открытости, гласности и общественного доверия к государственным делам очень велика. В современном информационном поле, где увеличивается скорость распространения новостей, специалисты прессы, удовлетворяющие потребности населения в информации, всегда будут глазами, ушами и языком народа. Желаю вам творческих успехов в вашем честном труде на благо страны!

Церемония награждения прошла в Республиканском Доме дружбы, где исполняющий обязанности руководителя Управления общественного развития Айдар Есенбеков выступил перед присутствующими журналистами с приветственной речью. В своем выступлении он отметил значительный вклад представителей прессы в освещение важных событий из социальной и общественно-политической жизни мегаполиса.

Профессор, академик и президент Академии журналистики РК Сагымбай Козыбаев поздравил представителей СМИ и выразил им благодарность за активное участие и профессионализм. Он возглавил жюри, которое определило победителей. В своем выступлении он подчеркнул, что современные журналисты предлагают читателям и зрителям широкий спектр независимых мнений и оценок.

Редактор финансового отдела Екатерина Петроченко получила награду за две статьи

Две статьи Екатерины Петроченко (Сохаревой) про пенсионный аннуитет и накопительное страхование заняли первое место в республиканском конкурсе на лучший материал по страхованию жизни в РК от компании Halyk Life в номинации «Лучшая работа на интернет-ресурсах».

Диплом и статуэтка: NUR.KZ

Обе статьи были написаны еще в 2022 году. В первой работе автор подробно рассказала о выплатах ЕНПФ и как они начисляются, о пенсионном аннуитете. Статья затронула важные аспекты пенсионных выплат: какие суммы в тенге, в каком возрасте положено, как оформить аннуитет.

Во второй статье затронута не менее важная тема о страховании. В материале представлены сведения о том, от чего защищает страховка, какие условия ее оформления, на что можно накопить при помощи страхования.

Обе статьи были высоко оценены жюри конкурса компании Halyk Life. Екатерина получила диплом за первое место и статуэтку за лучшую работу.

Поздравляем Юлию Абрамову, Айдану Мамаеву, Эльмиру Асқарқызы и Екатерину Петроченко (Сохареву) с наградами. Это подтверждение не только профессионализма журналистов и редакторов, но и ответственного подхода к созданию материала команды NUR.KZ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kak-rabotaet-nur-kz/2027740-zhizn-nurkz-nashih-zhurnalistov-otmetili-prestizhnymi-nagradami/