"Рейнджерс" – "РБ Лейпциг": результаты матча Лиги Европы

Игрок ФК "Рейнджерс". Фото: twitter.com/RangersFC

Команды "Рейнджерс" и "РБ Лейпциг" встретились в футбольном матче 5 мая 2022 года.

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Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды "Рейнджерс".

Подопечные Джованни ван Бронкхорста открыли счет на 19 минуте игры. Гол забил Джеймс Тавернье.

Далее матч проходил под диктовку команды "Рейнджерс", и на 24 минуте Глен Камара забил второй гол, увеличив разрыв в счете.

Третий гол был забит командой Доминико Тедеско. На 71 минуте поединка игрок Кристофер Нкунку успешно атаковал ворота противника. Счет на табло стал 2:1 в пользу хозяев.

После этого Джон Ландстрем из местной команды установил окончательный счет - 3:1.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1968260-reyndzhers-rb-leyptsig-rezultaty-matcha-ligi-evropy/