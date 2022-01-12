"Заняли круговую оборону": террористы атаковали войсковую часть в Талдыкоргане (видео)

Кадр из видео: Минобороны РК

В Талдыкорганском гарнизоне с первых дней введения чрезвычайного положения усилена охрана воинских частей. Об этом сообщили в Министерстве обороны Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Экстремистами несколько раз предпринимались попытки вооруженного нападения на военные объекты. Военнослужащими все атаки террористов были отражены", - сообщили в ведомстве.

Майор Арман Сыргабаев рассказал, что с трех сторон войсковой части 18386, дислоцирующейся в Талдыкоргане, происходили боевые действия, имела место провокация.

"Были попытки проникновения. Часть заняла круговую оборону и не дала возможности деструктивным группам для проникновения на территорию", - рассказал Арман Сыргабаев.

Напомним, 5 и 6 января в Талдыкоргане штурмовали государственные объекты - акимат Алматинской области, городское управление полиции, здание филиала партии Nur Otan, департамент полиции.

Также были совершены атаки на следственный изолятор, их отразили. Сейчас жители города постепенно возвращаются к нормальной жизни.

Сообщалось, что погибли военнослужащий, сотрудник СИЗО, боец СОБР, капитан КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950752-zanyali-krugovuyu-oboronu-terroristy-atakovali-voyskovuyu-chast-v-taldykorgane-video/