Две экстремистские ячейки, участвовавшие в беспорядках в Алматы, нейтрализовал КНБ

Фото: официальный сайт КНБ РК

На территории Алматы нейтрализованы две экстремистские ячейки, члены которых принимали активное участие в массовых беспорядках в мегаполисе с 4 по 8 января 2022 года, сообщается на официальном сайте Комитета национальной безопасности.

"9 января по подозрению в совершении массовых противоправных акций, руководстве и участии в запрещенной экстремистской организации и вербовке в экстремистскую деятельность задержано 4 члена одной ячейки.

При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства.

Лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с террористическими группировками за рубежом", - говорится в сообщении комитета.

Фото: официальный сайт КНБ РК

По версии следствия, мужчина целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры.

Фото: официальный сайт КНБ РК

Сейчас силовые структуры разыскивают его пособников. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

"Наряду с этим, распространяемая в некоторых СМИ и социальных сетях информация о хищении из ДКНБ по Алматы оружия, боеприпасов и иного имущества не соответствует действительности.

Департамент работает в усиленном режиме, в соответствии с требованиями "красного" уровня террористической угрозы", - заключили в комитете.

Накануне в Алматы задержали 8 человек, принимавших участие в беспорядках в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/terrorism/1950190-dve-ekstremistskie-yacheyki-uchastvovavshie-v-besporyadkah-v-almaty-neytralizoval-knb/