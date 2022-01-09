Еще 8 человек задержаны в Алматы: у них изъяты телевизоры, планшеты и военная амуниция

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы сегодня задержаны еще восемь человек, которые принимали участие в массовых беспорядках, об этом сообщили в комендатуре города, передает NUR.KZ.

Как сообщили в полиции, восемь мужчин в возрасте от 18 до 25 лет были задержаны в одной из съемных квартир города. Все они являются приезжими из Талдыкоргана и Жамбылской области.

Во время обысков в квартире полицейские нашли цифровую технику: телевизоры, планшеты, моноблоки, а также военизированную амуницию. Все вещдоки изъяты.

Сами задержанные рассказали, что они вместе снимают жилье и работают на стройке. Истинные мотивы их пребывания в городе, а также причастность к другим уголовным преступлениям в настоящее время устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1950147-esche-8-chelovek-zaderzhany-v-almaty-u-nih-izyaty-televizory-planshety-i-voennaya-amunitsiya/