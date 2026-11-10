Четырехдневный младенец пострадал в ДТП в Акмолинской области: врачи рассказали о его состоянии

Врачи Акмолинской областной детской больницы борются за жизнь новорожденного - малыш пострадал в ДТП в минувшую субботу, передает "Седьмой канал".

Сообщается, что у ребенка черепно-мозговая травма и перелом. Четырехдневный малыш пострадал в аварии, произошедшей на трассе "Астана-Петропавловск".

Как оказалось, в тот день ребенка как раз везли домой из роддома.

Также врачи рассказали об еще одной аварии, в которой пострадал ребенок - девочка вылетела из машины во время столкновения с прицепом. Подчеркивается, что ДТП произошло на том же самом участке.

Отмечается, что были и другие аварии в последние несколько дней, где пострадали дети.

Медики сообщили, что всего в реанимации областной больницы находятся пятеро детей после ДТП.

"В субботу четырехдневный ребенок поступил, в воскресенье из Жаксов привезли ребенка, также он 10-летний, в реанимации, у нас авария там 4 детей получили травмы, один в Жаксах остался. У него удовлетворительное состояние, троих мы привезли санавиацией в областную детскую больницу", - заявил завотделением реанимации учреждения Ербол Жумагалиев.

Ранее мы писали, что авария с участием грузовой автомашины марки Volvo, автомобилей Hyundai и Lada произошла на трассе в Акмолинской области - в ней пострадал новорожденный.

Также в ДТП на одной из трасс региона погибла женщина, а четверых детей доставили в больницу.

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