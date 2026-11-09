"Пострадал новорожденный": водитель и четыре пассажира попали в больницу после массового ДТП в Акмолинской области

Авария с участием грузовой автомашины марки Volvo, автомобилей Hyundai и Lada произошла на трассе в Акмолинской области - в результате пострадали пять человек, передает NUR.KZ.

Информация о случившемся появилась в паблике nayza_kokshe в Instagram.

По словам автора, в ДТП пострадал малыш, которому всего 4 дня.

"Много пострадавших. Шесть человек. Среди них новорожденный малыш. Также есть тринадцатилетний пострадавший, несколько женщин и мужчина. У всех различные травмы, ушибы и переломы", - сообщается в публикации.

В пресс-службе ДП Акмолинской области прокомментировали произошедшее.

По данным полиции, 7 ноября на 312-м километре автодороги "Астана - Петропавловск" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой автомашины марки Volvo, автомобилей Hyundai Genesis и Lada Granta.

В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Hyundai Genesis с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - заявили в ведомстве.

Водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и быть предельно внимательными на дорогах.

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