Смертельное ДТП на трассе в Акмолинской области: погибла женщина, четверых детей доставили в больницу
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Смертельное ДТП произошло на трассе Астана - Атбасар - Жаксы. Водитель не справился с управлением, погибла пассажирка. Четверо детей и еще одна пассажирка доставлены в больницу, передает NUR.KZ.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Акмолинской области, 8 ноября на автодороге Астана - Атбасар - Жаксы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Toyota Camry, водитель которой, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет.
"В результате ДТП одна пассажирка автомашины скончалась на месте происшествия, пять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних, с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
В настоящее время проводится досудебное расследование, водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.
Как сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на управление здравоохранения Акмолинской области, изначально выжившая 35-летняя пассажирка и четверо детей были доставлены в Жаксынскую районную больницу.
Позже троих детей - двух мальчиков 13 и 6 лет и девочку 11 лет - перевели по линии медицинской авиации в Многопрофильную областную детскую больницу Кокшетау. Состояние их оценивается как тяжелое. Мальчик 13 лет находится в реанимации.
Женщина и девочка в возрасте 1 год 8 месяцев продолжают лечение в Жаксынской районной больнице.
"Оба пациента обследованы в полном объеме, получают необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как стабильное, отрицательной динамики не наблюдается. Медицинская помощь оказывается в соответствии с установленными диагнозами и клиническим состоянием пациентов.
Обеспечены круглосуточное медицинское наблюдение, контроль состояния и проведение назначенного лечения. По состоянию на 9 ноября 2026 года ситуация находится под контролем администрации Жаксынской районной больницы", - заявили в управлении здравоохранения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2454180-smertelnoe-dtp-na-trasse-v-akmolinskoy-oblasti-pogibla-zhenshchina-chetveryh-detey-dostavili-v-bolnicu/
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