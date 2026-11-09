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      Дилара Аронова
      Редактор

      Смертельное ДТП на трассе в Акмолинской области: погибла женщина, четверых детей доставили в больницу

      Опубликовано:

      Больница
      Больница. Фото: Jackyenjoyphotography/Getty Images

      Смертельное ДТП произошло на трассе Астана - Атбасар - Жаксы. Водитель не справился с управлением, погибла пассажирка. Четверо детей и еще одна пассажирка доставлены в больницу, передает NUR.KZ.

      Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции Акмолинской области, 8 ноября на автодороге Астана - Атбасар - Жаксы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Toyota Camry, водитель которой, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет.

      "В результате ДТП одна пассажирка автомашины скончалась на месте происшествия, пять пассажиров, среди которых четверо несовершеннолетних, с различными телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

      В настоящее время проводится досудебное расследование, водитель задержан и водворен в изолятор временного содержания.

      Как сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на управление здравоохранения Акмолинской области, изначально выжившая 35-летняя пассажирка и четверо детей были доставлены в Жаксынскую районную больницу.

      Позже троих детей - двух мальчиков 13 и 6 лет и девочку 11 лет - перевели по линии медицинской авиации в Многопрофильную областную детскую больницу Кокшетау. Состояние их оценивается как тяжелое. Мальчик 13 лет находится в реанимации.

      Женщина и девочка в возрасте 1 год 8 месяцев продолжают лечение в Жаксынской районной больнице.

      "Оба пациента обследованы в полном объеме, получают необходимую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как стабильное, отрицательной динамики не наблюдается. Медицинская помощь оказывается в соответствии с установленными диагнозами и клиническим состоянием пациентов.

      Обеспечены круглосуточное медицинское наблюдение, контроль состояния и проведение назначенного лечения. По состоянию на 9 ноября 2026 года ситуация находится под контролем администрации Жаксынской районной больницы", - заявили в управлении здравоохранения.

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