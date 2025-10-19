jitsu gif
    Происшествия
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Лишенный прав водитель BMW из Кокшетау пытался скрыться от полиции и попал в ДТП (видео)

      Опубликовано:

      Полиция на месте ДТП.
      Полиция на месте ДТП. Фото: instagram.com/aqmola_pd

      В Кокшетау правоохранителям пришлось гнаться за водителем, который пытался скрыться от них, но врезался в ограждение, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области.

      По данным ДП, в Кокшетау сотрудники батальона патрульной полиции заметили автомобиль марки BMW, выезжающий от одного из магазинов.

      "Машина внезапно замедлилась при виде патрульной машины, что вызвало подозрение у полицейских. Они решили остановить транспортное средство для проверки, однако водитель проигнорировал законное требование, еще больше ускорился, пытаясь скрыться. Патрульные начали преследование, действуя аккуратно, чтобы не создать угрозу другим участникам дорожного движения. Все действия координировались с инспекторами центра оперативного управления.

      Несмотря на попытки полицейских остановить нарушителя без риска для окружающих, водитель на высокой скорости не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение", - заявили в ДП.

      По данным полиции, при проверке выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

      "Более того, два года назад он уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение - вождение в нетрезвом виде. Однако прежнее наказание не стало для него уроком", - сообщили в пресс-службе.

      В отношении задержанного начато досудебное расследование по факту управления транспортным средством лицом, лишенным водительских прав и находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

      Как утверждают в ДП, мужчина находился в состоянии средней степени опьянения.

      Ранее в Мангистауской области нарушителя на грузовике задержали после погони в районе Умирзака. Водитель не подчинился требованию полицейских об остановке.

      А в Алматы двое мотоциклистов грубо нарушили правила дорожного движение и пытались уйти от полицейских, погнавшихся за ними. Чтобы остановить гонщиков, стражам порядка пришлось буквально встать у них на пути.

      В Астане нетрезвый водитель без прав устроил погоню и врезался в патрульный автомобиль. За это мужчина получил реальный срок. Материальный ущерб он уже возместил.

