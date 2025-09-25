Грузовик провалился под землю близ Алматы (видео)

В поселке Боралдай Алматинской области частично ушел под землю самосвал, перевозивший горячий асфальт для ремонтных работ. Ранее там уже произошел обвал грунта, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел в микрорайоне Водник-3 поселка Боралдай в Илийском районе. Видео с места событий разместили Instagram-паблике krisp_almaty.

"Под тяжестью многотонного грузовика асфальт не выдержал - часть машины ушла под землю. А рядом с провалом аккуратно лежит куча свежего асфальта. Судя по всему, именно его и перевозил большегруз", - говорится в посте.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, сотрудники полиции начали проверку по факту провала самосвала в траншею при проведении земляных работ.

По предварительным данным, в ходе прокладки водопровода произошел обвал грунта, после чего приняли решение вести работы открытым способом.

"В ночь на 25 сентября участок автодороги был временно закрыт, однако спустя некоторое время самосвал, перевозивший горячий асфальт для ремонтных работ, провалился в образовавшийся канал", - рассказали в ведомстве.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и дают правовую оценку действиям ответственных лиц.

Ранее на улице Аманжол в Алматы из-за дождя под землю провалились машины. В акимате сообщили, что там не положили асфальт после работ по прокладке инженерных сетей водоснабжения и канализации. Восстановление асфальта временно отложили в связи с планируемым строительством газопровода на этой улице.

Также стало известно, что асфальт провалился под автобусом на улице Яссауи в Алматы из-за обильных осадков. Кадры с места происшествия появились в Сети. До этого на данном участке подрядная организация провела работы по строительству канализационных сетей.

Заместитель акима Алматы Алмасхан Сматлаев рассказал, что завершить работы по улице Аманжола планируется до конца сентября 2025 года, а на Яссауи уже возобновили дорожное движение.

