Машина врезалась в остановку в Алматы: пострадала девушка

В Алматы автомобиль врезался в остановку на проспекте Назарбаева. Из-за падения опоры остановки пострадала девушка, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции города, ДТП произошло в сегодня в 13.45 в Бостандыкском районе.

Водитель машины "Даймлер Крайслер" ехал по проспекту Назарбаева в южном направлении, но не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем въехал - в остановку.

"Затем он выехал на западную обочину, где допустил наезд на остановочный комплекс. Фрагменты металлической опоры остановочного комплекса причинили вред здоровью пешехода, 20-летней девушке, которая была доставлена в одну из больниц города.

К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полицией Бостандыкского района", - сообщили в полиции.

Напомним, вчера в Алматы грузовик, груженный асфальтной смесью, попал в дорожно-транспортное происшествие. Водитель находится в больнице. Ранее мы писали, что в ночь с 13 на 14 сентября в области Жетісу, вблизи поселка Кольбай Алакольского района, столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП на месте погибли 10 человек. А вчера на заседании правительства заместитель главы МВД Игорь Лепеха сообщил, что виновником массовой аварии мог стать подросток без прав. Также напомним, еще одна трагедия произошла в 90 км от поселка Сенек Каракиянского района 11 сентября. В результате ДТП 8 человек погибли на месте, еще двое скончались по пути в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.