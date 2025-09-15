"Врезался в трубу и дерево": грузовик перевернулся в Алматы (видео)

В Алматы грузовик, груженный асфальтной смесью, попал в дорожно-транспортное происшествие. Водитель находится в больнице, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

В Telegram-канале kris_p_almaty_kz сообщили, что в Алматы перевернулся грузовик с асфальтом. Также опубликованы несколько видео, снятые очевидцами ДТП. На кадрах виден момент происшествия, а также высыпанный на проезжую часть асфальт.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что авария произошла сегодня в 16:40 в Бостандыкском районе.

"Водитель грузовой автомашины марки "Shacman", следуя по улице Ушкемпирова в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на опору газовой трубы, а также дерево, после чего допустил опрокидывание транспортного средства", - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, водитель грузовика с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц Алматы.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Управления полиции Бостандыкского района.

Напомним, грузовой автомобиль провалился под землю на перекрестке в центре Семея. Как сообщили в ДП области Абай, при проведении дорожно-строительных работ произошло обрушение дорожного полотна в районе теплового узла. Пострадавших нет.

А в Акмолинской области трактор, выезжая на главную дорогу, столкнулся с внедорожником. В аварии пострадали четверо человек.

