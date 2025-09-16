Водитель сгорел в авто в Алматинской области

В Алматинской области легковой автомобиль врезался в прицеп фуры, которая ехала в попутном направлении, и загорелся. Водитель погиб на месте происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошла в ночь на 15 сентября на 147 км автодороги Алматы - Шелек - Хоргос. По факту ДТП сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Changan допустил столкновение с прицепом грузового автотранспорта Volvo, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП легковой транспорт сгорел, водитель от полученных травм и ожогов скончался на месте происшествия", - рассказали в ДП Алматинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в исследовании всех обстоятельств происшествия.

Ранее в области Жетісу, вблизи поселка Кольбай Алакольского района, столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП на месте погибли 10 человек. Позже стало известно, что все погибшие оказались родственниками. Предположительно, члены одной семьи возвращались с торжества. Единственного выжившего пассажира с травмами доставили в больницу. После осмотра врачей его отправили на амбулаторное лечение. В Акмолинской области двое парней остановились на дороге, чтобы заменить колесо, но их сбили. В результате один из них скончался, а второй попал в больницу.

