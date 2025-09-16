Авария с тремя машинами в области Жетісу: 10 погибших оказались родственниками
Стали известны некоторые подробности страшного ДТП в области Жетісу - все 10 погибших были родственниками, которые, вероятно, возвращались с мероприятия, передает сайт телеканала КТК.
Ранее мы писали, что в ночь с 13 на 14 сентября в области Жетісу, вблизи поселка Кольбай Алакольского района, столкнулись сразу три автомобиля. В результате ДТП на месте погибли 10 человек.
Телеканал сообщил, что все погибшие оказались родственниками. Предположительно, члены одной семьи возвращались с торжества. Единственного выжившего пассажира с травмами доставили в больницу. После осмотра врачей его отправили на амбулаторное лечение.
Полицейские начали расследование.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Полиция призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и требования безопасности при перевозке пассажиров", - сказал заместитель начальника ДП области Жетісу Жасулан Байкенов.
А вчера на заседании правительства заместитель главы МВД Игорь Лепеха сообщил, что виновником массовой аварии мог стать подросток без прав.
Также напомним, еще одна трагедия произошла в 90 км от поселка Сенек Каракиянского района 11 сентября. В результате ДТП 8 человек погибли на месте, еще двое скончались при доставлении в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что пассажиры следовали в паломничество к священному месту Бекет-Ата. Все они граждане Казахстана, выехавшие из различных регионов страны.
