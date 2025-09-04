Люди погибли в перевернувшемся авто в Павлодарской области

В Павлодарской области в перевернувшемся автомобиле погибли два пассажира. Также пострадал водитель, который, вероятно, не справился с управлением, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицией начато досудебное расследование по факту ДТП, в результате которого погибли два пассажира и пострадал водитель.

"По предварительным данным установлено, что 4 сентября на автодороге Сулужон - Экибастуз водитель Nissan Terrano, не справившись с управлением, совершил опрокидывание", - отметили в ДП Павлодарской области.

В полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно строго соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспорта.

